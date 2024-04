Survivor México: quién gana los suministros hoy 8 de abril

Survivor México ya está en su quinta semana CRÉDITO: (Instagram/@survivormx)

Tras la eliminación de Tigre Blanco (Beni Falcon) el pasado viernes, los recursos dentro del reality son aún más socorridos, por lo que la batalla entre tribus de este 8 de abril tendrá como recompensa los suministros de la semana en Survivor México.

Este reality ya se encuentra en su quinta semana, los suministros son un conjunto de herramientas, materiales o alimentos que ayudarán al equipo ganador a obtener el mejor desempeño dentro del programa, es importante tomar en cuenta que la dinámica pone a prueba a los concursantes por la falta de comida y climas extremos.

Los rumores creados por fans sugieren que la tribu ganadora de los suminsitros este 8 de abril son los Halcones, es fácil pensar que las especulaciones acierten, ya que el desempeño de este equipo ha sido mejor en las últimas semanas.

Sin embargo, tanto Jaguares como Halcones tienen las mismas posibilidades de ganar los suministros, por lo que los fans de este reality deberán ver el programa para saber qué es lo que pasará realmente.

Survivor México comienza a las 20:30 los lunes a través del canal Azteca Uno, aunque también se podrá ver en la página oficial de este canal en vivo. Si por algún motivo te perdiste del capítulo, se puede revivir completo en el sitio web o en las redes sociales del programa.

Cabe señalar que ambas tribus tuvieron una baja significativa en los últimos episodios, pues mientras Tigre Blanco fue eliminado —Beni Falcón—, Toñita tuvo que abandonar el programa por una lesión.

Estos son los integrantes de las tribus después de los cambios de equipo y traiciones:

Tribu Jaguares en Survivor México

John Guts

Jean Carlo Rivas

Esmeralda Zamora

Itzel Peniche

Gaby Fernández

Lizbeth Rodríguez

Chile

María Guadalupe Becerra

Tribu Halcones en Survivor México

Eli Varela

Janette Morales

Ceci Ponce

Beng Zeng

Edwin Alan Monzalvo

Osky Tlatelpa

Tigre Blanco

Nico Vives

Itzel

Gabriel Pontones “El Rasta”, quien traicionó a su equipo recientemente porque acusó a Guts de estar manipulando al resto.

“Sé que no puedo confiar ciegamente ni en John ni en nadie, pero sé que es él quien está llevando las manos del títere y estoy descubriendo que hay muchos títeres”, aseguró en una de sus cápsulas personales.

La lesión de Toñita

Durante la tercera semana de Survivor México, un incidente ha sacudido las dinámicas del concurso. Toñita, conocida por su participación en La Academia, sufrió una lesión durante una prueba física el lo que resultó en su traslado al hospital.

Aunque al principio se especulaba que podría ser únicamente una torcedura o luxación, en realidad la lesión fue mucho más grave y la cantante conocida por su participación en La Academia incluso reapareció en silla de ruedas.

La ex integrante de La Academia estaba en una competencia que requería cierto contacto físico, pero su pierna quedó atorada entre las piernas de los otros jugadores y un poste, así que cayó al suelo y gritó por ayuda. Al principio los integrantes de Jaguares —la tribu contraria— no consideraron que hubiera sido tan grave, pero al verla en el piso llorando, todos suspendieron el juego para llamar al servicio médico del programa.

“Me duele toda la pierna, me conozco y me duele. Me lastimó la pierna, me tronó bien feo, me la jaló excesivamente, no puedo doblarla”, dijo cuando el paramédico intentó revisarla. Muchos fans de este programa criticaron la actitud de Lizbeth Rodríguez, quien estaba cerca de Toñita cuando todo ocurrió, por lo que fue señalada por aparentemente haber usado demasiada fuerza en el juego.