¿Qué dijeron Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez en sus declaraciones post debate?

Los presidenciales dieron sus reflexiones y conclusiones en sus declaraciones post debate. (REUTERS)

En el marco de la carrera presidencial de México, los principales candidatos se enfrentaron en su primer debate oficial el pasado domingo, un evento marcado por el cruce de acusaciones personales que eclipsó las propuestas de políticas públicas. Claudia Sheinbaum, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, intercambió ataques con su contrincante de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, y con Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC). La contienda evidenció la polarización política ante las próximas elecciones del 2 de junio.

El debate abordó temas críticos como salud, educación, corrupción y violencia de género, aunque las discusiones frecuentemente derivaron en ataques personales en lugar de profundizar en propuestas concretas, según coincidieron los internautas a través de las redes sociales.

Las acusaciones entre Sheinbaum y Gálvez fueron particularmente intensas. La primera fue etiquetada con adjetivos negativos por Gálvez, quien a su vez fue acusada de corrupción y prácticas corruptas. La política de seguridad “abrazos, no balazos” del actual gobierno de la Cuarta Transformación y su eficacia en el combate al crimen organizado también fueron puntos de discordia. Por otra parte, Álvarez Máynez intentó posicionarse como una alternativa a los partidos tradicionales, destacando no solo la existencia de dos visiones del país.

La campaña electoral también ha sido sacudida por la violencia, con múltiples candidatos asesinados desde octubre pasado. Este clima de hostilidad resalta los desafíos que enfrenta México en el ámbito de la seguridad y la integridad de sus procesos democráticos.

Claudia Sheinbaum critica gestión del debate

Claudia Sheinbaum se proclamó ganadora del debate. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Los candidatos presidenciales salieron de la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) entre porras de sus equipos de campaña y simpatizantes, pero sólo Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez Ruiz fueron las únicas que se proclamaron ganadoras del debate.

En su intervención, destacó la calidad de sus propuestas en temas discutidos durante el debate, considerándolas superiores a las de sus adversarios, Xóchitl Gálvez, de la alianza PAN-PRI-PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de MC.

Sheinbaum aseguró que estas elecciones representan dos proyectos de nación distintos: uno que, según ella, busca retornar a prácticas de corrupción y privilegios asociadas a los partidos tradicionales (PRIAN), y otro que persigue la continuación de una transformación iniciada por la actual administración. La candidata subrayó este punto como crucial para entender las diferencias entre las opciones presentadas al electorado.

Durante su discurso posterior al debate, Sheinbaum criticó fuertemente el uso político de las víctimas por parte de Xóchitl Gálvez, calificándolo de deleznable. Esta crítica se centró en la elección de invitados de Gálvez al debate, que incluyeron a afectados por diversas tragedias ocurridas durante administraciones pasadas, lo cual para Sheinbaum es un ejemplo de cómo no se deben manejar estos temas sensibles y dolorosos para la sociedad.

Sobre el formato del debate, la candidata de Morena expuso algunas críticas, particularmente en la gestión del tiempo y la dinámica del evento por parte del INE. Señaló errores en el manejo de los cronómetros y la falta de oportunidades para desarrollar completamente las propuestas. Estas situaciones, según ella, limitaron la capacidad de los candidatos para exponer sus proyectos de manera integral.

Claudia Sheinbaum también abordó las acusaciones directas que se hicieron en su contra durante el debate, como los señalamientos sobre el Colegio Rébsamen y otros incidentes trágicos ocurridos en su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sobre esto, Sheinbaum insistió que ya se han brindado respuestas y justicia reparatoria a las víctimas de dichos eventos.

Xóchitl Gálvez aclara bandera al revés

Xochitl Galvez tras salir del debate del INE. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Tras concluir el primer debate presidencial, Xóchitl Gálvez mostró un gesto de optimismo y determinación que se ha interpretado como una declaración simbólica de su intención de liderar el cambio en el país.

Al terminar el evento, Gálvez salió con el escudo de la bandera de México posicionado al revés, un acto que ella misma explicó como una representación de la actualidad mexicana: “Vamos a poner a México de pie, hoy está de cabeza”, declaró, subrayando su compromiso de rectificar el curso de la nación.

En su análisis post-debate, Gálvez cuestionó el formato utilizado por el INE, argumentando que no permitía un adecuado desarrollo de ciertos temas y que las preguntas formuladas no se alineaban con las expectativas de un intercambio más sustancial; destacó que ella pensó que los cinco minutos que tenían para hablar iban a ser una bolsa libre, pero esto no fue así.

Aprovechó el tiempo frente a los medios para volver a criticar las deficiencias de la gestión actual recordando temas como el de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México y la tragedia ocurrida en el sistema del Metro.

Durante su salida, Gálvez estuvo acompañada por destacados miembros de su coalición, entre ellos los dirigentes Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano del PRD, así como figuras políticas como Santiago Creel y Margarita Zavala.

Jorge Álvarez Máynez llama a no rendirse

Jorge Máynez se dijo satisfecho tras salir del debate. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, compartió sus impresiones y reflexiones tras su participación en el primer debate presidencial.

Durante su intervención postdebate, Máynez articuló una crítica contundente hacia lo que describió como “las coaliciones de la vieja política”, señalando a los partidos tradicionales como entidades corruptas y anacrónicas que, en su opinión, han fallado en abordar los problemas reales del país y no ofrecen visiones de futuro distintas para México.

Álvarez Máynez aprovechó la ocasión para recalcar el valor de su candidatura y la de Movimiento Ciudadano en el espectro político actual, argumentando que su presencia en la contienda electoral es esencial para presentar alternativas frescas y necesarias ante la insatisfacción ciudadana con el statu quo. Expresó su agradecimiento al INE por el trabajo realizado para organizar el debate, subrayando la importancia de estos foros en el proceso democrático.

El candidato no dejó pasar la oportunidad de valorar la importancia del respaldo político y humano dentro de su partido, especialmente mencionando la figura de Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, y a Amalia García, destacando la importancia de sus contribuciones al proyecto político que él representa.

Finalmente, con un mensaje de resistencia y perseverancia, Jorge Álvarez Máynez instó a no rendirse, resignarse o conformarse, estableciendo un llamado a la acción para el electorado y para los miembros de su movimiento.