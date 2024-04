Mexicana culpa a “gringos” de que la salsa para tacos no pique

La mujer mexicana culpabilizó a los "gringos" porque la salsa de una famosa taquería no pique Crédito: X: EsDeProfugos y Cuartoscuro

El chile y los sabores picantes ocupan un lugar importante dentro de la gastronomía mexicana, constituyendo uno de sus elementos más característicos y distintivos. Esta predilección por estos condimentos se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los antiguos pobladores del territorio que hoy conforma a México ya cultivaban y utilizaban diversas variedades de este alimento en su cocina.

La importancia del chile en la cultura culinaria mexicana va más allá del simple gusto por lo picante; representa una rica herencia cultural que ha sido transmitida de generación en generación. Cada región de México cuenta con sus propias especies, dando lugar a una impresionante diversidad que se refleja en sus platos típicos. Desde el chile serrano hasta el habanero, pasando por el jalapeño y el poblano, cada variedad aporta un sabor y un grado de picor único que enriquece la cocina mexicana.

Los chiles son empleados en una infinidad de recetas tradicionales, desde salsas y moles hasta guisos y marinados. Su presencia transforma los platillos, otorgándoles un perfil de sabor complejo y profundo que despierta los sentidos.

El picante, por su parte, es un distintivo de identidad y orgullo entre los mexicanos, debido a que, sin duda alguna, es un rasgo particular de nuestra cultura que nos distingue del resto de sociedades en todo el mundo.

Tomando todo lo anterior en cuenta, una mujer mexicana se quejó en las redes sociales diciendo que es culpa de los “gringos” el hecho de que no pueda disfrutar de una salsa “verdaderamente picante” al momento de comer tacos, especialmente de pastor, suadero o campechanos.

De acuerdo con lo que la chica dijo en un video que publicó en las plataformas digitales, consideró que no es el único problema pues incluso ha llegado a presenciar el momento en que los extranjeros, principalmente aquellos provenientes de Estados Unidos, optan por regresar la comida, particularmente en las taquerías, debido a que su comida está picante.

Pero por qué culpabiliza a los estadounidenses por el hecho de que la salsa no pique. Ella aseguró que no son los turistas, sino los “gringos gentrificadores” pues se quejan de manera tan constante de que se enchilaron que con tal de seguir vendiendo, múltiples taquerías crean salsas no picantes o con una “minúscula porción” de este condimento.

Cabe resaltar que la joven mexicana incluyó el suceso dentro de la lista de acciones que son generadas por la gentrificación debido a que se desplaza a la cultura y gastronomía local impulsado por los extranjeros que buscan una adaptación de la sociedad hacia ellos y no justamente al revés.

Esto fue lo que ella comentó:

“Lo que me está pasando ahorita... es que la salsa no enchila... ¿Por qué no te enchila la salsa? gringo cab*ón si no te gusta la comida mexicana regrésate a tu país, regrésate a Texas, a comer salsa de tomate que no te pique... es parte de la cultura mexicana el comer enchilados”, finalizó.

La mujer mexicana que envió un mensaje a los extranjeros quejándose por la modificación de las recetas tradicionales de la gastronomía mexicana, especialmente en el picor de la salsa, aprovechó el video para pedir a los “gringos” a que se vayan de México.

El motivo es que, consideró, ocasionan el aumento de los precios de los productos y servicios en México, así como la escasez de mexicanos con vivienda propia porque no la pueden adquirir debido al incremento del costo en la renta y venta de inmuebles, fenómeno que ella llamó como “gentrificación”.