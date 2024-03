Tiktoker explica por qué t.A.T.u. tuvo éxito en México y no en Rusia: “no tenían sentido sus canciones”

La tiktoker afirmó que las canciones del dueto femenil eran terrible y no tenían sentido. (TikTok @xenia.reina.m)

El dúo ruso t.A.T.u., compuesto por Lena Katina y Yulia Volkova, tuvo un impacto significativo en México desde su irrupción en la escena musical a principios de la década de los 2000. Su sencillo “All The Things She Said”, parte del álbum “200 km/h in the Wrong Lane” lanzado en 2002, resonó fuertemente entre el público mexicano, convirtiéndose en un éxito rotundo en las listas de popularidad.

Sin embargo, en Rusia la agrupación compuesta por Lena Katina y Yulia Volkova no tuvo un gran impacto debido a que enfrentaron el escepticismo y la crítica de ciertos sectores de la sociedad rusa, especialmente debido a las normas culturales conservadoras y a la actitud negativa hacia la comunidad LGBT que prevalece en partes del país.

Muestra de ello, fue la tiktoker de nacionalidad rusa Xenia Reina que explicó cómo el dúo pudo tener un gran éxito en México y en toda Latinoamérica y menos en Rusia, donde comenzaron su carrera profesional.

“La banda t.A.t.U. fue un proyecto internacional. En Rusia no tuvieron tanto éxito. A mí la única canción de ellas que me gustaba era All About Us, y ese tema musical ya fue del año 2006, o sea su época más madura, cuando su imagen pública ya no era tan atrevida como al inicio de su carrera”, resaltó.

Letras de canciones de t.A.t.U no tenían sentido

Lena Katina y Julia Volkova del grupo t.A.T.u. (Crédito: Shutterstock)

Sin embargo, la tiktoker rusa destacó que el dúo musical poco a poco comenzó a perder la fama en Rusia, ya que las canciones que fueron sacando de 2000 al 2007 no tenían sentido para los rusos; además de que comenzaron a forjar su propia vida con sus respectivas parejas.

“Pero todo lo que sacaban por los años 2000, no me gustaba. A los rusos no les gustaban sus canciones porque no tenían sentido, por lo menos en nuestro idioma eran un conjunto de palabras. Después del año 2007, cuando las dos se casaron respectivamente con sus parejas, ya no podían mantener la imagen pública que tenían antes. El proyecto ya era insostenible y lo cancelaron”, comentó.

“Lo único que me acuerdo bien fue su presentación musical Eurovisión del año 2003. Todos los rusos éramos muy fans de ese concurso en aquella época y no perdíamos ni una sola transmisión. Cantaron una canción en ruso, el tema musical no estaba tan mal en comparación con sus demás repertorios, pero cantaron tan mal en vivo que los rusos nos quedamos en shock”, agregó.

La tiktoker Xenia Reina dio su punto de vista sobre la agrupación rusa. Crédito: TikTok Xenia.Reina

Finalmente, resaltó que para ella fue sorprendente que t.A.t.U si haya tenido mucho éxito en México y las demás naciones de Latinoamérica, pues en Rusia no son muy famosos, además de que volvió a resaltar que las letras de las canciones no tenían sentido en el idioma ruso.