PRI, PAN y PRD presentan queja ante el INE contra AMLO por “intromisión en la campaña de CDMX”

AMLO ha sido señalado por la oposición debido a sus declaraciones en la conferencia matutina(EFE/Sáshenka Gutiérrez)

En pleno desarrollo de las campañas electorales, los partidos de oposición presentaron una queja contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su presunta intromisión en el proceso electoral de la capital. Para ello, representantes acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar el oficio con la queja correspondiente.

Al mediodía del martes 26 de marzo de 2024, Ángel Ávila y Víctor Hugo Sondón, representantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente, ante el INE, dieron un breve mensaje ante los medios de comunicación para dar a conocer el contenido de la queja pues, en apariencia, el mandatario no ha acatado los principios de neutralidad e imparcialidad.

“Hemos venido a presentar esta queja por la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña de la Ciudad de México. Hoy hemos demostrado a esta autoridad que, de manera sistemática, el presidente de la República se mete en temas de la Ciudad de México para tratar de contestar a las denuncias y propuestas que ha hecho nuestro candidato Santiago Taboada”, pronunció Ávila al exterior de la oficialía de partes de INE.

Los representantes del PRD y el PAN ante el INE emitieron la queja (X/@VHSondon_)

Y es que durante la conferencia matutina del pasado lunes 25 de marzo de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la problemática del agua en la alcaldía Iztapalapa. Al respecto, aseguró que le tiene aprecio a la población de dicha demarcación y ofreció resolver el problema “de manera definitiva”.

“Le envío a toda la gente de Iztapalapa un saludo cariñosísimo. Y sí. Estamos muy conscientes y atendiendo el problema de la escasez de agua, estamos en eso. Pienso que se va a resolver en definitiva, pronto, muy pronto porque es muy justa su demanda y tienen razón”, declaró desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Dicha declaración no fue bien recibida por el candidato a al jefatura de gobierno de la Ciudad de México postulado por la coalición del PRI, PAN y PRD, mejor conocida como “Va por la Ciudad de México”. Incluso, después de escuchar las declaraciones, Santiago Taboada acudió al INE para presentar una queja contra el mandatario mexicano durante una reunión con la Consejera Presidenta Guadalupe Taddei.

Santiago Taboada también expuso una queja ante el INE (Prensa/Santiago Taboada)

“El presidente hoy ocupó la Mañanera para meterse a la elección de la ciudad. Nosotros no lo vamos a dejar pasar y hoy venimos al INE, porque le tenemos confianza al INE y no vamos a dejar pasar ninguna de estas intromisiones, ilegalidades, no solamente del presidente, sino el jefe de Gobierno”, indicó durante un breve encuentro con medios de comunicación.

Por otro lado, el representante panista declaró que López Obrador ha incurrido en la misma falta en diversas ocasiones, haciendo alusión a las dictaminaciones previas que el INE ha emitido en su contra.

“De forma sistemática, el presidente de la República ha venido actuando de esa manera, vulnerando el artículo 134 constitucional y el 41, que enmarca perfectamente bien que los funcionarios públicos no pueden inmiscuirse en los asuntos electorales. Además es una inequidad importante en el proceso electoral porque pareciera ser que el presidente, en lugar de ser jefe de estado, decidió desde un inicio de su presidencia de la República representar a su partido político como si fuera un jefe de campaña y no un jefe de Estado”, expuso Víctor Hugo Sondón.

Clara Brugada negó la intromisión de AMLO en el proceso electoral de la Ciudad de México (X/ClaraBrugadaM)

Clara Brugada niega la injerencia de AMLO en la elección de CDMX

Quien también se pronunció en torno al mismo tema fue Clara Brugada, abanderada de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México”. En su caso, negó que el presidente haya interferido en la campaña al referirse a la crisis de agua que padece la población de la alcaldía Iztapalapa. Por el contrario, expuso que es un síntoma de “derrota anunciada”.

“Yo no veo ninguna intromisión del presidente en la elección de la Ciudad de México y del país. Él siempre se ha mantenido al margen. Yo creo que es la crónica de una derrota anunciada. Están tratando de construir una narrativa al respecto. Está en su derecho de hacer lo que quiera pero yo no veo ninguna intromisión del gobierno del presidente Andrés Manuel en las elecciones”, dijo Brugada ante los medios de comunicación.