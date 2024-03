Vadhir Derbez explotó contra quienes lo criticaron por subir de peso: “¿Qué tiene de malo?”

Vadhir fue criticado por haber subido algunos kilos en los últimos meses (Foto: Instagram)

En recientes declaraciones para el programa Venga la alegría, el actor Vadhir Derbez mostró una firme postura contra las críticas sobre su apariencia física y aumento de peso, enfatizando la importancia del amor propio y cuestionando la obsesión social por la imagen corporal.

Las palabras de Derbez, que rápidamente se esparcieron entre sus seguidores, resaltan una profunda reflexión sobre cómo la sociedad prioriza la apariencia física sobre el talento y los logros individuales.

“Deberíamos de saber más allá de comentar sobre el cuerpo de las personas, uno, y dos, la verdad es que, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo y me puedo estar preparando para un personaje o puede ser simplemente que haya querido no cuidarme y comer delicioso, apapacharme un rato”, expresó Vadhir, quien a sus 33 años ha sido objeto de una lluvia de reacciones debido a cambios en su físico, según comentan en las redes sociales.

El debate sobre la imagen corporal de Vadhir Derbez no ha dejado indiferente a su padre, Eugenio Derbez, quien también se pronunció sobre el tema, subrayando que la seguridad en uno mismo es lo más relevante, independientemente de los cambios en el peso.

“De alguna manera a todos nos sale una pancita y quieres estar a dieta, pero no es bueno sentirse inseguro. Por ejemplo, Vadhir si trae unos kilitos de más, de repente siento que le da pena salir”, comentó Eugenio, evidenciando su apoyo y comprensión hacia su hijo.

Estas declaraciones no sólo reflejan la unión familiar que caracteriza a los Derbez, sino que también aportan a la conversación pública sobre el bienestar y la aceptación personal.

A sus 33 años, el actor llamó al público a no emitir comentarios nocivos sobre el físicos de las personas (Foto: programahoy / Instagram)

No criticar el cuerpo de los demás es cuestión de educación, según Vadhir

“Creo que es más de educar a la gente, que en el momento en que haces eso (criticar), no está cool porque puedes herir a ciertas personas”, agregó Vadhir, señalando la necesidad de un cambio de mentalidad en cuanto a cómo se percibe y comenta sobre el físico de las personas.

Vadhir, con sus palabras, insta a sus seguidores y críticos por igual a reflexionar sobre la relevancia que se le da al aspecto físico frente a los valores y logros personales, marcando una clara postura contra la cultura del “body shaming”.

“De repente ver que, lo que toma luz en redes es algo tan estúpido como el físico de alguien en vez de ver todo lo que hay detrás, de lo que se le preparó a la gente y el detalle. Y todo es eso. Es muy triste que vivamos en una sociedad en donde nos jale más eso que el éxito de una persona”, añadió.

Junto a su familia, el actor aparece en tres temporadas de "De viaje con los Derbez" (Prime Video vía AP)

A través de esta situación, tanto Vadhir como Eugenio Derbez se convierten en voceros de un mensaje más amplio que va más allá de la defensa personal ante críticas injustas; es un llamado a la reflexión sobre los ideales de belleza y éxito que, muchas veces, se imponen de manera restrictiva y superficial.