Por qué la oposición necesitaba un candidato de centro izquierda para vencer a la 4T, según Beatriz Paredes

Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez compitieron por la candidatura a la presidencia de la oposición (Cuartoscuro)

El pasado 30 de agosto se dio a conocer que Xóchitl Gálvez Ruiz resultó la ganadora del proceso del Frente Amplio por México y a la postre se convirtió en la candidata a la Presidencia de la República de la oposición para el proceso electoral de 2024; sin embargo, el ejercicio terminó antes de lo planteado y la oponente, Beatriz Paredes Rangel, no fue notificada de esta situación por ninguno de los tres partidos de la alianza.

A siete meses de aquel episodio, la expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habló al respecto y mencionó el porqué decidió participar, además de dar su visión sobre cuál era la lógica o pensamiento político que debió ser el predominante para competir contra la Cuarta Transformación.

Durante una entrevista, la actual senadora indicó que, desde su perspectiva, la oposición debía competir contra el oficialismo con un perfil de centro-izquierda, debido a que era más funcional en aspecto ideológico y discursivo para disputar, en este caso, la titularidad del Ejecutivo Federal.

“Mi apuesta, cuando decidí participar en el proceso interno, era convencer a los partidos de nuestra alianza que una candidata o un candidato, en este caso una candidata, pero hubiera apostado igual por un candidato, de centro-izquierda era más funcional en esta competencia que un candidato o una candidata de centro-derecha”, refirió.

Beatriz Paredes iba a competir en una elección interna con Xóchitl Gálvez; sin embargo, esto nunca ocurrió (ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

Para profundizar en su punto, la política tlaxcalteca refirió que hay un segmento del electorado que nunca votará por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados; sin embargo, la lucha era por aquellos que aún decidían su voto y que, en un análisis propios, los identificó como personas más progresistas que conservadoras, por lo que el perfil idóneo era de izquierda y se consideró como el cuadro ideal para la contienda.

“El electorado que no comparte la propuesta de la 4T ya está muy consolidado y ese electorado que no comparte la propuesta de la 4T va a votar en contra, pero hay un electorado en duda que, desde mi perspectiva, es más progresista que conservador y desde esa lógica, desde mi perspectiva estratégica, era mejor una candidata de centro izquierda, por eso me postulé”, continuó tras las preguntas de La Chavez, en su canal de YouTube.

Aunado a lo anterior, Paredes Rangel recordó que un sector de la militancia del PRI no votó por el partido en las elecciones de 2018 por muchos factores, lo que la llevó a considerar que un cuadro priista y de izquierda atraería a los votantes indecisos de unirse nuevamente al tricolor o a la coalición.

Debido al panorama que enfrentó el año pasado, reconoció que su apuesta no fue la más apta o la que iba acorde con los intereses de la oposición; no obstante, aprobó que éstos buscarán un rostro diferente al del político tradicional.

“Se optó por otra lógica, una lógica más mercadotécnica, una candidatura más fresca, menos vinculada a lo que pudiera reconocerse como un político profesional. Se pensó que es una opción más atractiva (...) lo demás es anécdota”

El proceso del Frente Amplio por México

Beatriz Paredes se postuló para ser candidata a la presidencia (Cuartoscuro)

Debido a lo que vivió, La Chávez cuestionó si le afectó que nadie le notificara que las cúpulas partidistas ya habían tomado la decisión de quién era la candidata, a lo que Beatriz Paredes respondió que sí, lo hizo; sin embargo, destacó que tras ese episodio, decidió reconfigurar su futuro político para tener una nueva visión de cara a las elecciones.

“Siempre las cosas, desde luego, te afectan, pero yo soy jugadora de ajedrez no boxeadora”

Finalmente, ante los cuestionamiento sobre si un hombre decidió por toda la coalición, la priista lo negó y explicó que entendía cuáles eran los intereses que se movían en la política, aunque sí dejó en claro que para ella siempre será un asunto colectivo y no de particulares.

“No, no, no me consultaron, pero no creo que haya decidido él (un hombre, del cual no se especificó la identidad). Yo creo que este es un tema de grandes intereses, yo no pienso que la política sea un asunto de carácter individual. Yo pienso que cuando ya se encuentra uno en las...hay como estadios de la política, entonces está(n) los subsuelos de la política, los inicios y luego las grandes ligas. En las grandes ligas esté es un tema de grandes intereses”, finalizó.