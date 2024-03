Acusan a Yeri Mua de racista por su nueva canción “Ojitos Chiquititos”

La influencer estrenó su primer sencillo como solista "Ojitos Chiquitos". (@yerimua)

Yeri Mua es una de las famosas mexicanas que ha dado en salto de influencer a cantante de manera más exitosa. Con su éxito Chupón en colaboración con el polémico Dani Flow, la veracruzana logró hacerse de un lugar en la competida industria del reggaetón.

El pasado 18 de marzo, Yeri Mua sorprendió a sus millones de seguidores al estrenar un nuevo tema musical con el que pretende seguir creciendo en la industria: Ojitos Chiquititos. La canción y el videoclip está cargado de referencias asiáticas que aunque fueron disfrutados por sus seguidores, otros internautas no vieron con buenos ojos.

Una gran parte de los usuarios de internet arremetieron en contra de la influencer pues aseguraron que tanto la estética como la música de Ojitos Chiquititos no son más que estereotipos racistas sobre las personas asiáticas, además de que acusaron que había una mezcla de muchos países distintos entre sí que denotaba que desconocía del tema.

“Sacaste una canción sumamente racista, la cual incluso tu público te pidió que no la sacaras porque tu ‘reputación’ quedaría mal. Esa ‘chin..’ que dices, pudiste haberla evitado si usabas la cabeza. Nadie te ch... por ser fea/bonita, si no por tu mala música y racismo oculto”, fue uno de los comentarios que se pueden ver en X, antes Twitter.

“Entiendo que sean ignorantes, que en sus ciudades no haya diversidad cultural, ¿pero nadie en su equipo le dijo que era mala idea?”, “Esa canción está tan c... que no puede contar como racismo, decir que es pésimo es quedarse corto de lo malo que es su tema, además es Yeri mua”, fueron otros comentarios al respecto.

Fans defendieron a Yeri Mua

Igual que detractores, hubo personas que estuvieron del otro lado de la moneda, como la que escribió: “Me intriga mucho el tema de la rola de Yeri Mua, que si bien no me gustó nada, todos estan diciendo que es racista cuando las personas asiáticas o de ascendencia asiática que realmente pueden tener palabra en el tema les da exactamente igual”.

Otro internauta añadió: “No justifico para nada a Yeri Mua por sacar esta canción, sin embargo, creo que me molesta que la tilden de racista y eso que existe la canción ‘Ojitos Chinos’ de El Gean Combo, pero claro, la escuchamos, la bailamos y nadie hace nada, no se hagan los tontos”.

Hasta el momento, Yeri Mua no se ha pronunciado al respecto de las acusaciones de racismo; sin embargo, escribió un mensaje sobre las críticas que reciben las mujeres de la industria musical: “Los hombres siempre tendrán privilegios y dependiendo que tan privilegiados tener las cosas hasta en bandeja de plata, las mujeres le tenemos que ch... el doble y con todo tipo de críticas”.