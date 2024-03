Héctor Parra envía mensaje EN VIVO a quien cree en su inocencia: “La verdad está con nosotros”

El actor cumplirá 3 años en prisión el próximo 15 de junio. (Fotos: Hector Parra Instagram)

El pasado viernes 15 de marzo se dictó una nueva sentencia en contra del actor Héctor Parra por corrupción de menores y abuso sexual. De acuerdo con la información que compartió su abogada ante diversos medios de comunicación, el juez lo condenó a 13 años 10 meses en prisión tras analizar todas las pruebas que existen en su contra, sin embargo, seguirá luchando por demostrar su inocencia.

Días después de que se dictó sentencia, Daniela Parra (primogénita del actor) realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para enlazar a su padre con el público. El actor llamó desde el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México para agradecer públicamente al público por su apoyo.

“Los primero que quiero hacer, es que no encuentro las palabras para agradecerle a todos y cada uno de los que nos apoyó este fin de semana, que apoyó a Dani, que me apoyó a mí, para agradecerles con todo mi corazón que crean en mí, que crean en nosotros, que nos apoyen”.

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

Héctor Parra aseguró que gracias al constante apoyo de su primogénita como a las muestras de cariño del público es que no se deja rendir.

“Por esa cadena de gente que cree en mí, que cree en nosotros, es que me mantengo fuerte, porque hoy día reitero y lo mantengo con el corazón en la mano: soy inocente de todo lo que pretenden hacer que sea culpable”, dijo.

Asimismo, agradeció públicamente a Yolanda Andrade por comprar tamales en el puesto de Daniela Parra, pues ese dinero sirve para su sustento desde prisión. También aplaudió a Maryfer Centeno por mantenerse cerca de su primogénita durante todo este proceso.

(Instagram: @hectorparrag // @ginnyhoffman_)

Héctor Parra rechazó arreglo

Durante la misma llamada, el actor reveló que en algún momento del proceso legal, un abogado le ofreció un arreglo para que saliera de prisión lo antes posible, solamente debía declararse culpable y ofrecer una disculpa pública a su hija Alexa Hoffman por lo sucedido, pero él no aceptó porque sostiene su inocencia.

“También me imagino que se enteraron, pero hace tiempo, en las audiencias me ofrecieron el abreviado, que pagara una cantidad, que ofreciera una disculpa pública y ahí terminaba todo, y como la verdad está con nosotros, a pesar de que me dijo el juez en su momento: ‘Esto va a seguir y va a ser un juicio muy largo’, no me importa lo que venga”, dijo.