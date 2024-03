Andrés Guardado no cree que Memo Ochoa llegue al Mundial de 2026 como titular

Andrés Guardado no ve como titular a Memo Ochoa para el Mundial 2026 Crédito: Cuartoscuro

Cada que la selección mexicana tiene un partido oficial y se conoce la convocatoria de Jaime Lozano, vuelve el debate sobre Guillermo Ochoa, si debería de seguir como arquero titular en el Tri.

Debido a que Memo se convirtió en uno de los jugadores más veteranos del equipo nacional, se ha cuestionado el cambio generacional dentro del equipo azteca, el cual debería estar preparando el director técnico en turno, en este caso el Jimmy Lozano.

Aunque el arquero del Salernitana ha expresado sus deseos de llegar a la Copa Mundial de 2026 con el equipo azteca, algunos analistas deportivos creen que ya debería de desprenderse de esa idea para dar paso a nuevos jugadores.

Andrés Guardado, actual jugador del club León, también se animó a compartir una postura sobre este tema y consideró que Memo Ochoa podría no llegar al Mundial de 2026 como titular, sino que tendría un papel secundario.

Andrés Guardado ya se retiró de la selección mexicana (REUTERS/Matthew Childs)

Durante una entrevista para Fox Sports, el Principito explicó porqué no ve a Ochoa como el arquero principal de la selección mexicana para el Mundial en donde serán anfitriones, pues aunque se mantiene activo en la Serie A de Italia, en la actualidad Guardado ve a otro arquero como el posible candidato para quedarse con el puesto.

¿Quién podría suplir a Memo Ochoa en la selección mexicana?

De acuerdo con lo que explicó Andrés Guardado, en este momento ve a Luis Malagón con mejores posibilidades de convertirse en el arquero titular del Tricolor. Y es que, cuando le cuestionaron si cree que Memo Ochoa pueda estar en el Mundial de 2026, respondió lo siguiente:

“Lo veo, pero no como titular. Al día de hoy Malagón (debe ser titular)”

Por las actuaciones recientes de Malagón con el club América, el exjugador del Betis consideró que él debe ser el próximo relevo de Ochoa. La última actuación Luis Malagón con el equipo de Jimmy fue en la clasificación de Nations League y Copa América, en donde sobresalió en la tanda de penales.

Memo Ochoa quiere llegar al Mundial de 2026 (Mark J. Rebilas/ USA TODAY Sports)

Sin embargo, enalteció la manera en la que ha respondido dentro del equipo azteca pese a sus 38 años de edad, por lo que pidió valorar esta condición antes de juzgarlo por el número de goles recibidos.

“Está veterano mi carnal y todo lo que quieran, pero en selección siempre ha respondido , siempre. Y al día de hoy sigue jugando en Italia, entonces vamos a valorar eso también”, agregó.

Por otra parte, Guardado expresó que si Ochoa llega “justo” al Mundial, el cuerpo técnico de Jaime Lozano debería estar previniendo ese revelo que brinde la misma confianza en la portería.

Luis Ángel Malagón ha tenido actuaciones destacadas con el Tri (Foto: @angel_malagonv)

“Si tu ves que Memo va a llegar muy justo al Mundial, pues sí sería adecuado hablar con Memo y decirle ‘oye, cuento contigo, estás a un buen nivel, pero tengo que prevenir por si no estás. Voy a necesitar a alguien de garantía por si no estás en dos años’, eso ya es el manejo del Jimmy, no le voy a decir cómo hacer su trabajo”, compartió.

Por último, cuando le preguntaron si cree que Memo Ochoa aceptaría un papel secundario dentro del Tricolor, como ser segundo portero o estar en banca, Andrés Guardado alabó a su excompañero en selección y expuso la madurez con la que ha llegado a este punto.