Maryfer Centeno analiza a Dani Flow, su esposa y su novia durante revelación de embarazo poliamoroso

Dani Flow se presentó en el Pepsi Center WTC. | Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México.

La grafóloga Maryfer Centeno decidió hacer un análisis del lenguaje corporal de Dani Flow, su novia y su esposa, quienes recientemente anunciaron un nuevo embarazo en su familia.

Esta vez es la novia la que está viviendo un embarazo, los tres mantienen una relación poliamorosa desde hace un tiempo, pero la esposa del cantante de reggaetón ya había tenido una hija.

En esta ocasión, la menor estuvo presente en el video donde dieron a conocer la noticia, en la percepción de Maryfer Centeno, ambas mujeres de esta relación están consintiendo la dinámica propuesta por Dani Flow, pero no descarta que en el futuro esto pueda cambiar.

La grafóloga aseguró que el momento en que llaman a la hija de los tres está coordinado y que incluso pareciera que ambas tienen una coreografía. Es la niña quien da la noticia.

“El consentimiento es un elemento importantísimo, tal vez en 10 o en 15 años vean las cosas diferente, eso no lo sabemos. Lo que es una realidad es que hoy por hoy estas mujeres están cómodas con la situación, están muy felices, la niña se ve que tiene una gran empatía por la novia de su papá”.

De igual forma, Maryfer Centeno resaltó que se tendrán que respetar los acuerdos que ellos tienen dentro de su relación. El análisis se realizó por petición de los seguidores, ya que la revelación del embarazo generó mucha polémica.

“Voy a tener una hermanita”, fue como dio la noticia la menor. Por otra parte, estos fueron algunos de los comentarios en contra:

La grafóloga asegura que ambas están cómodas

“Dani Flow es uno de esos vatos que sólo asumen relaciones abiertas y/o poliamorosas si éstas le benefician”, “Hoy es un nuevo día para odiar a Dani Flow”, “Ni las cucarachas me dan tanto asco como la familia de Dani Flow”, “Pues si me va mal, pero por lo menos no soy la esposa de Dani Flow”, “Nomamen, que es esa chingadera de que el naco de Dani Flow va a tener una hija de su novia de verdad siento muy feo por su esposa y su hija”, “Ay wey, se ve que la esposa de Dani Flow está incómoda en ese video donde anuncia que será papá que pedo, se ve muy tiesa sáquenla de ahí pobrecita”, “Qué corriente el Dani Flow y su poliamor neta que todo lo que sé de él es en contra de mi voluntad”, entre otros.