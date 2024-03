¿Turco Mohamed a Chivas? Técnico argentino da a conocer más detalles sobre los rumores

Antonio "Turco" Mohamed habló de una posible llegada a Chivas.(cortesía Pumas)

El argentino Antonio “Turco” Mohamed fue visto en México en los últimos días, cuando Chivas vivía uno de sus peores momentos dentro del torneo, lo que levantó especulaciones respecto a sí la Directiva Rojiblanca se había reunido con él como un plan “B” en caso de que Fernando Gago deje el plantel.

El estratega ha sido uno de los más destacados dentro de la Liga Mx, al haber obtenido títulos con Tijuana, Monterrey y América, situación que ha llevado a que varios clubes deseen tenerlo en el banquillo, con la intención de que aporte con sus conocimientos.

El último club que dirigió fue Pumas durante el torneo anterior, sin embargo, terminó por dejar a sus asistente Gustavo Lema a cargo, debido a que “El Turco” señaló que se encontraba bajo una fuerte presión y necesitaba descansar.

Durante su separación con el conjunto universitarios prometió que no dirigiría en México hasta después de seis meses, mismos que se cumplen al finalizar el Clausura 2024, pese a ello, en los últimos días se le ha relacionado con Chivas e incluso con Tigres.

El nombre del ‘Turco’ comenzó a ser vinculado en el banquillo del cuadro regiomontano y tapatío. Foto: Jovani Pérez

“Turco” Mohamed aclara rumores sobre Chivas

“El Turco” Mohamed se dio el tiempo de hablar sobre los rumores que apuntaban a que llegaría al banquillo de Chivas, tomando el lugar de Gago, dando más detalles sobre los motivos verdaderos por los que estuvo en territorio mexicano.

“Pasé el sábado por México porque tenía que hacer unos trámites, estuve el lunes en Monterrey y ahora estoy en Miami, solamente estuve de paso unas horas y nada más”, comentó el estratega argentino durante una entrevista en MVS.

Pero no fue el único tema que tocó, ya que incluso habló de lo relacionado con Tigres y su posible regreso a la Liga Mx. “Leí todos los rumores de los que se hablaba, que Chivas o Tigres, primero que nada, Tigres nunca me llamaría y segundo yo nunca iría, ya quedó claro. No voy a trabajar hasta que termine este torneo, no tengo ninguna charla porque por ahora no me interesa trabajar hasta mayo-junio, así que esos fueron los planes y por lo cual dejé el cargo en Pumas”, sentenció el Turco.

Aunque no descartó volver al futbol mexicano, si dejó en claro que cumplirá su palabra al no dirigir en seis meses, sin embargo, añadió que no tiene las ganas para enfrentar ningún proyecto nuevo, precisando que dentro de dos meses será cuando se encuentre listo y podrá hablar con quien lo desee.