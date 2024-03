Extranjera explota contra organilleros y se lanza con los mexicanos tras críticas: “Patéticos e hipócritas” | VIDEO

La chida estadounidense afirma que los organilleros son contaminación auditiva. (Captura: @breannaclaye)

Una vez más la controversia golpea a los extranjeros residentes en México. En esta ocasión las redes sociales se incendiaron ante la declaración de una mujer, proveniente de Estados Unidos, que vive actualmente en la Ciudad de México y afirma que la música producida por los organilleros es “contaminación auditiva”.

La mujer en cuestión se llama Breanna C., una chica extranjera que se dedica al modelaje y que se encuentra viviendo en la capital mexicana (CDMX). Fue a través de su cuenta de Instagram en donde se quejó mediante una storie, de los organilleros y el sonido que producen en las calles.

Claye incluso expresó que le parece que el sonido del organillero puede ser tomado en cuenta como una suerte de contaminación auditiva, uno que le resulta especialmente molesto. Incluso desalentó a las personas a darles dinero cada que se encuentren a uno por las calles de la ciudad.

El Instagram de la chica extranjera. (Captura: Instagram)

En su storie, se grabó a si misma mientras desde una ventana escucha la música del organillero. Su rostro refleja con total propósito el disgusto que le produce escucharlo. Un ‘eye rolling’ (poner lo ojos en blanco en señal de fastidio) corona su publicación junto con el texto escrito que dice lo siguiente:

“Darles dinero a estas personas es como decirles que está bien que contaminen con su ruido, por eso yo no lo hago. Además, ni siquiera suena tan bien”, escribió.

Además Breanna, definió el sonido de los organilleros como “el sonido más molesto número uno” de México. Aunque aseguró que de estos hay muchos en el país.

“El sonido número 1 más molesto en México y hay muchos. No soporto a estas personas que convierten esta caja de música en sonidos horribles”, dijo contundente la modelo.

Las redes le piden que se regrese a su país

Los mexicanos se lanzaron contra la extranjera. (Captura: X)

De inmediato las redes sociales reaccionaron ante las declaraciones de la modelo. Es una opinión generalizada por muchos mexicanos que la gentrificación es casi tan molesta como le parece el sonido del organillero a la estadounidense Breanna Claye.

Los internautas se mostraron molestos ante las quejas de la extranjera. No sólo resultó ofensivo que se quejara de los organilleros, un oficio al que llamaron honesto y además de mucha historia y tradición en las calles de la capital, sino que Claye también afirmó que existen mucho más ruidos molestos en su actual lugar de residencia.

La opinión más común que se puede leer en todos los comentarios es que se regrese a su país: “No merece estar en México”, “Extranjeros si no les gusta arre pa’ su país”, “Si no te gusta vete de mi país hermosa”, “Dejemos de idolatrar a estos extranjeros gentrificadores. Ya la CDMX está repleta y cada día más gente es desplazada. Se quejan de la cultura, la comida, el ruido pero siguen acá aprovechándose”, dijeron algunos comentarios.

La extranjera arremete contra las críticas

Por si no fuera poco con sus comentarios iniciales, Breanna Claye se molestó con los cientos de comentarios que recibió por parte de los mexicanos. La extranjera estadounidense arremetió contra las críticas y dijo que sostenía su opinión inicial.

“Vivir como americano fuera de USA me ha hecho entender que, todo el mundo puede tener una opinión menos tú. Ignorancia y obsesión mezclados todo en uno. La gente puede criticar a los Estados Unidos, pero como americano no puedes señalar nada, no puedes tener opinión ni nada. No me retracto de lo que dije ayer sobre esa maldita caja musical. Sigue sonando mal. Pero me hace gracia que un montón de mexicanos me digan que me regrese a mi país. Lo mismo que odian cuando se lo dicen a ellos. La hipocresía me parece graciosa y patética a más no poder”, escribió.

La estadounidense califica de contaminación auditiva a la música de los organilleros Crédito: hipequinenzando (TikTok)

Desde luego los mexicanos reaccionaron todavía con más fuerza ante su réplica. Incluso muchas personas criticaron su definición de “americano”, siendo que, tanto mexicanos como estadounidenses, lo son.

“La muy ignorante ni siquiera sabe que América es un continente y que nosotros también somos americanos”, “Y todavía tiene los huevotes de decir que los ofendidos somos graciosos y patéticos”, “Ningún pendejo gringo va a venir a ofender lo nuestro”, “Yo digo que a todos los pinches gringos mamones los regresen a su país”, “Es su fuente de empleo y sustento para su hogar”, dijeron los comentarios.