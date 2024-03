Galilea Montijo sufrió agresiones por parte de exnovio: “Le hablé a su mamá para que lo calmara”

Galilea Montijo contó los momentos difíciles de su pasado amoroso. Foto: Captura HOY

Cuando inicia el proceso de conocer a una persona por quien se demuestra un interés genuinamente amoroso o con fines de un noviazgo siempre existen dudas e interrogantes que se van respondiendo con el paso del tiempo relacionadas con la forma de ser de la otra persona.

Es así como empiezan a conocerse y a demostrarse algunas facetas que mantenían ocultas como lo pueden ser las fobias, las inquietudes, los miedos o vivir algunas situaciones que muestren facetas que en ningún otro contexto pudieran salir a relucir como puede ser el trato que de a los animales, a personas de servicio, entre muchas otras posibilidades.

Sin embargo, hay casos que van más allá y terminan superando límites inimaginables al principio de la relación como pueden ser hechos ligados la violencia, sea física, verbal, psicológica, ejercida a través de los golpes, regaños, gritos, manipulaciones, entre otras, causando daños en la otra persona implicada.

Galilea Montijo se vio inmersa en una relación a base de manipulaciones. (Captura de video)

Ese fue el contexto que vivió Galilea Montijo con uno de sus ex novios, que cabe destacar tenía un origen extranjero (pero ella no reveló el nombre ni mucho menos la identidad del hombre implicado) al momento exacto en que ella le pidió terminar la relación amorosa que mantenían.

Pero qué fue lo que sucedió. Resulta que en una ocasión ella, después de sobre pensarlo, estaba decidida a finalizar con el romance que mantenía con el extranjero, pues en una ocasión anterior ella le había dicho que iba a salir, sin especificar si con sus amigas o no, simplemente “salir”.

Pero la reacción de su entonces novio asustó a la conductora de televisión pues le gritó que no, que no podía “salir” pues era de su propiedad y de nadie más. Lo que inmediatamente ella tradujo como una “red flag” que debía evitar que creciera pues podría verse inmersa en algo peor.

La conductora recordó cuando una ex pareja la amenazó con quitarse la vida Crédito: YouTube: Unicable

Y en efecto, cuando llegó el momento de decirle que no quería ya tener una relación amorosa con esa persona, la reacción del ex novio de Galilea Montijo fue de agresión e incluso la amenazó con atentar contra su propia vida con un arma punzocortante que tenía cerca de él.

Esto fue lo que dijo la conductora de televisión:

“No, me daba cuenta, pero quería salirme, él tenía una actitud de ‘si no eres mía no eres de nadie’ (frase que en ocasiones está relacionado con algunas parejas que han incurrido en el asesinato, secuestro o en actos de violencia), no era mexicano... porque si él cree que estoy sola está equivocado... ya hasta me amenazó, no a mí con un cuchillo, sino a él mismo”.

Galilea Montijo pidió a mamá de su ex pareja que fuera por él

Después de este episodio de agresiones verbales y amenazas por parte del exnovio de Galilea Montijo en su contra fue que ella tuvo que marcarle a su mamá, a quien tenía en mucha estima, para pedirle que le llamara y lo tranquilizara, pues la estaba violentando verbalmente.

No obstante, después de realizar la llamada, la conductora ya no dio más detalles de lo que vivió al lado del hombre extranjero en cuestión.