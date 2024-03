Juan Manuel Márquez le pidió a Canelo Álvarez no ser “ventajista” con Munguía

Canelo confirmó su siguiente pelea contra Jaime Munguia Crédito: Cuartoscuro

En mayo, Saúl Álvarez protagonizará la que podría ser la pelea más importante de su carrera. Canelo confirmó su combate contra Jaime Munguía, el próximo sábado 4 de mayo el campeón unificado de los supermedianos expondrá sus títulos en la T-Mobile de Las Vegas Nevada, en Estados Unidos.

Fue por medio de redes sociales que Canelo Álvarez confirmó su siguiente encuentro, el cual será su primera pelea de este 2024, por lo que las expectativas se generaron de inmediato. Además, otro detalle es que será la primera vez que el tapatío se enfrenta a un mexicano desde que se unificó en las 168 libras.

Y es que, en medio de toda la controversia que generó la elección del siguiente rival para Canelo —por el rechazo nuevamente a David Benavidez—, los expertos en el deporte de los puños y guantes hicieron su primer análisis de la pelea Canelo vs Munguía.

Canelo Álvarez vs Jaime Munguía se realizará el 4 de mayo (IG/ @canelo)

Juan Manuel Márquez, excampeón mexicano y principal crítico de Canelo, lanzó la primera petición al nacido en Jalisco. Debido a los antecedentes que tiene Saúl de poner ciertas cláusulas a sus rivales, el Dinamita Márquez le pidió no ser “ventajista”.

Durante su participación en entrevista para el programa ProBoxTV, el retirado peleador mexicano consideró que la pelea tendría que ser en “condiciones de igualdad”. Lanzó una indirecta para que Canelo Álvarez no le imponga algún tipo de cláusula de hidratación.

Desde la perspectiva del retirado pugilista, tiene la ilusión de ver una pelea de calidad y que no haya cláusulas de por medio, que puedan mermar a Munguía. Aunque sus críticas fueron directo al líder del Canelo Team, Juan Manuel Márquez no usó el nombre de Saúl Álvarez y se dirigió a él como el “peleador de Jalisco”.

Así lo expuso durante su intervención para el programa de YouTube:

“Me gustaría que la pelea se dé en igualdad de circunstancias, que el peleador de Jalisco no ponga sus cláusulas de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al día siguiente, por ejemplo”.

Márquez es el crítico principal de Canelo (Fotos: Getty Images)

En cuanto a su pronóstico del combate, pese a ser el principal crítico del estilo de Canelo, consideró que para esta pelea el originario de Tijuana aún no tiene la calidad para arrebatarle los títulos de los supermedianos a Santos Saúl.

Sin embargo, no negó que sea una gran pelea la que se avecina en el mes de mayo. Consideró que por el estilo de ambos peleadores, la contienda podría alargarse hasta el asalto 12 y así dejar la decisión en manos de los jueces.

Para el Dinamita Márquez, Canelo podría ganar la pelea por decisión, no por nocaut.

“Yo creo que esa pelea va a ser muy buena, de cuestión de estrategia, de cuestión de técnica de boxeo, también de preparación físico-atlética […] Yo creo que sí va a ser una victoria por decisión para el peleador de Jalisco”.

Munguia pelea contra Canelo Créditos: Getty Images

Cuando le cuestionaron sobre su opinión de lo que ha hecho el CMB sobre evadir la pelea con David Benavidez, Juan Manuel Márquez explotó contra el organismo de cómo solapan las decisiones de Saúl.

“No hay forma de ocultar que los organismos le ayudan, al ver los intereses económicos se alinean y eso es una falta de respeto. Los organismos tienen un reglamento, pero parece que aplica para unos sí y para otros no. Como uno genera USD 35 millones, parece que no aplica, si el tipo no quiere pelear con su retador oficial, tendrían que despojarlo”, sentenció.