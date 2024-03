¿Eventual erupción del Popocatépetl provocaría reacción en cadena con otros volcanes?

El volcán Popocatépetl se encuentra desde hace varios años en Amarillo Fase 2 . Crédito: ilustrativa: Cuartoscuro

En territorio mexicano existen al menos 46 volcanes activos, de los cuales al menos seis son considerados como de alto riesgo por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), por lo que autoridades monitorean su actividad para tomar medidas en caso de presentarse una erupción.

De acuerdo con los estudios, los volcanes más peligrosos son el Popocatépetl; el Volcán de Fuego, en Colima; el Ceboruco, en Nayarit; el Pico de Orizaba, en los límites de Veracruz y Puebla; el Chichón, en Chiapas y el Tacaná, que está en la frontera con Guatemala.

“Don Goyo” se mantiene activo desde 1994 y, según los científicos de la Universidad de Manchester, es el quinto volcán con mayor riesgo de erupción en los próximos años.

Pertenece al Eje Neovolcánico Transversal, una cadena que se extiende a través del centro sur de México y que incluye al Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba, La Malinche.

Usuarios difunden la reciente actividad del volcán. Crédito: X @rainmaker1973

Sin embargo, en caso de presentarse una explosión mayor del Popo, ésta no desataría una detonación en cadena porque cada volcán es independiente, con sus propios conductos, sus propias fuentes de magma, que no están directamente relacionadas, de tal manera que la actividad de un volcán no va a afectar la actividad de otros volcanes.

De acuerdo con los registros oficiales, a lo largo de su historia el Popo no se ha caracterizado por erupciones violentas, sin embargo, una erupción mayor tendría consecuencias para los estados cercanos debido a la gran cantidad de ceniza volcánica.

Se clasifica como un estratovolcán, lo que significa que está compuesto por capas alternas de lava endurecida, ceniza volcánica y material piroclástico. Esta estructura es resultado de múltiples erupciones a lo largo de su historia.

Con una altura de aproximadamente 5 mil 452 metros sobre el nivel del mar, el Popocatépetl es el segundo volcán más alto de México, después del Pico de Orizaba, que también pertenece al Eje Neovolcánico Transversal.

El último reporte del Cenapred señala que se registraron 50 exhalaciones Credito:TW@webcamsdemexico

Pese a su constante actividad, Don Goyo se mantiene desde hace varios años en semáforo amarillo y hasta principios de marzo de 2024, en fase 2, lo cual significa que la población debe tener precaución de no acercarse demasiado al cráter debido al riesgo asociado con la caída de fragmentos balísticos.

Adicionalmente, se hace especial énfasis en la necesidad de evitar las zonas bajas de las barrancas durante episodios de lluvia intensa en el área, ya que la combinación de estas condiciones puede provocar flujos peligrosos de lodo y escombros que representan un riesgo significativo para las comunidades cercanas.

El llamado de precaución se extiende a la importancia de mantenerse informados a través de fuentes confiables, ignorando rumores e información no verificada.

Puebla es uno de los estados más afectados por la actividad de Don Goyo. (AP Foto/J. Guadalupe Perez, Archivo)

Pero antes de adelantarse a una eventual erupción, expertos del Cenapred y la UNAM advertirán que Don Goyo ha pasado al semáforo en amarillo fase 3.

En ese nivel, el volcán presentaría actividad explosiva de escala intermedia a alta, crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes, plumas de vapor de agua, gases y cenizas persistentes, explosiones de intensidad creciente con el lanzamiento de fragmentos incandescentes, posibilidad de flujos piroclásticos de mediano alcance y caída de ceniza notoria en poblaciones cercanas.

Hasta este 10 de marzo, se detectaron nueve exhalaciones de baja intensidad, asimismo se identificaron 1 mil 394 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud. Ambas manifestaciones volcánicas estuvieron acompañadas de vapor de agua, otros gases y ceniza, informó Cenapred.

También se reportó ligera caída de ceniza en los municipios de San Matías Tlalancaleca, Tlahuapan, Domingo Arenas, Capital Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula,Tepeaca y Cuautlalcingo en el estado de Puebla. Sin embargo, el semáforo se mantiene en amarillo fase 2.