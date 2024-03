Xóchitl Gálvez reta a AMLO a hacer público el impacto ambiental de Pemex

Xóchitl Gálvez promete cerrar dos refinerías en el noreste de México por ser contaminantes (EFE/Miguel Sierra)

La candidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, retó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a hacer pública información de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la conferencia mañanera.

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional pidió al mandatario mexicano a defender la salud de la ciudadanía, de la misma manera que defiende el uso de combustibles fósiles de la paraestatal.

Ante lo cual le lanzó dos retos que debería de realizar durante la conferencia mañanera del lunes 11 de marzo. El primero de ellos sería hacer pública la información sobre el dinero que presuntamente habría perdido Pemex durante la actual administración.

El segundo versaría sobre hacer públicos los datos sobre el impacto ambiental que tienen las actividades de la paraestatal, luego de los problemas de contaminación que han vivido algunas ciudades del país durante las últimas semanas.

“Presidente @lopezobrador_ ojalá defendiera la salud de los mexicanos con la misma enjundia con que defiende el uso de combustibles fósiles. Le pongo dos retos para su mañanera de este lunes: 1) Haga pública la información del dinero que ha perdido Pemex refinación en su gobierno. 2) Haga públicos los datos de calidad del aire y emisiones de azufre para todas las refinerías de Pemex”, redactó el domingo 10 de marzo.

Finalmente, la exlegisladora indicó que estará atenta a la respuesta que dé el político tabasqueño; no obstante, también lo invitó a seguir su campaña para que “aprenda” sobre energía, salud y finanzas públicas.

La candidata a al presidencia retó al presidente AMLO (X/@XochitlGalvez)

AMLO no cerrará refinerías en lo que resta de su sexenio

El reto de Gálvez Ruiz a López Obrador se dio en medio del debate por una de las propuestas de la candidata de la oposición, quien indicó que, en caso de obtener la victoria en los comicios presidenciales, cerraría una de las refinerías del país.

Ante lo cual, este mismo domingo, el político tabasqueño aseveró que no cerrará ninguna refinería. Además celebró que el presidente municipal de Cadereyta, Nuevo León, también se negara a aceptar la propuesta de la simpatizante del PAN.

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”, refirió.