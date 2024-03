La Mars no deja OnlyFans y reaparece en redes para hablar de un interesante pasatiempo

La influencer quiere ser más honesta con sus seguidores Crédito: IG/@marsaguirreoficial

Hace algunos años, Mars Aguirre, mejor conocida como “La Mars”, saltó a la fama tras volverse viral en redes sociales por un video donde aseguraba que estudiar era una pérdida de tiempo y que había otras formas de ganarse la vida.

El clip se convirtió en todo un fenómeno de internet, provocó memes, burlas y la joven fue blanco de fuertes críticas que continuaron durante un buen tiempo. No obstante, el foco que comenzó a tener la joven y la atención que de pronto apareció en su vida la llevó a convertirse en influencer.

A partir de entonces, Mars Aguirre ha sido una figura polémica de internet, aunque nunca fue muy constante con respecto a su carrera como estrella de las redes sociales. Otro de los momentos que marcaron el paso de la joven por internet fue cuando recibió un desmedido odio tras publicar en su cuenta de YouTube un video donde cumplió el reto de meterse un preservativo por la nariz.

La vida de La Mars cambió cuando se concentró en hacer contenido de otro tipo. La joven encontró en OnlyFans la oportunidad de incursionar en otra rama del entretenimiento y el resto ha sido historia.

No obstante, la influencer ha reaparecido en redes sociales tras una temporada de inactividad y prometió volver a subir contenido más allá de su OnlyFans.

¿Sobre qué es el nuevo contenido de La Mars?

La joven influencer tuvo un pasado polémico Crédito: IG/@marsaguirreoficial

La joven subió un video a su cuenta de TikTok donde, entre muchas otras cosas, explicó la razón principal de sus periodos de ausencia en redes sociales.

“Quiero confesarles que durante los últimos años no he sido muy honesta con ustedes. Comencé a hacer contenido desde muy pequeña y desde ese entonces he cambiado mucho pero siento que mi contenido no evolucionó junto conmigo. No sabía cómo mostrar en la persona en la que me estaba convirtiendo sin decepcionar a los fans del pasado”.

Asimismo, aprovechó para explicar cuál será su tirada en redes sociales, además de dejar claro que buscará que los contenidos de los que hablará sean despojados de un mito que los rodea. La Mars dijo:

“Por lo que cada vez publicaba menos y me alejaba más de las redes sociales. Pero ahora quiero regresar y ser más honesta con ustedes, quiero dejar de publicar lo que creo que ustedes esperan publicar sobre las cosas que de verdad me apasionan como el ajedrez y la literatura, y quiero fomentar la desestigmatización de esos hobbies”.

La influencer es fanática del ajedrez y la literatura Crédito: IG/@marsaguirreoficial

“Porque estoy harta de que estén catalogados como hobbies para mamad... intelectuales. El ajedrez y la literatura son para todos, incluyendo para chicas que suben contenido spicy en plataformas privadas. Así que eso haré, ojalá estén dispuestos a gozar este nuevo capítulo de mi vida”, añadió.

Por supuesto los usuarios de redes sociales comentaron el video de La Mars, y aunque algunos se fueron por la burla o el insulto, otros internautas se mostraron emocionados por la nueva etapa de la influencer.

“Tus vibras son distintas”, “Es sorprendente y admirable, también que dejas libros en la calle”, “Tú has crecido y nosotros también, no eres la misma creadora ni nosotros el mismo público”, “Todos vamos cambiando con los años y lo que hace 5 años nos definía o apasionada, hoy tal vez ya no. Te apoyamos”, fueron algunos de los mensajes que recibió la Mars en su cuenta de TikTok.