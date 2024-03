Cuáles eran los apodos que usaba ‘El Chapo’ Guzmán y ‘La Gringüita’

Los apodos que se ponían entre 'El Chapo' y Valeria Rubí Quiroz, 'La Gringüita' (Infobae)

Valeria Rubí Quiroz, mejor conocida como ‘La Gringüita’, en una entrevista con el youtuber, Jonathan Jovan Vest Samano, Gusgri, relató cuáles eran los apodos que se decían ambos, pues además del que se dio a conocer, tenía otro, mismo que era su favorito.

Quiroz argumentó que Guzmán Loera siempre fue un romántico, por lo que siempre le hablaba con la palabra ‘Mi Mosura’, mientras que a su amado le decía ‘Mi King’, mismo que era un juego de palabras por Joaquín y rey en inglés.

“‘Mi Mosura’, hermosura y yo le decía a él, ‘Mi King’, por ‘King’ (rey) en inglés o Joaquín, ‘King King’, lo veía en la sierra, cambiábamos, pero para llegar a él, siempre era por rutas, teníamos que llegar por avioneta, cuatrimoto y así, pero era sierra”, narró la joven a Jonathan Jovan.

Así se conocieron 'El Chapo' y 'La Gringüita' (Infobae)

Por otra parte, cuando Jonathan le preguntó ¿cómo se veían?, ella argumentó que de seguido mandaba por ella en una avioneta, la cual la llevaba a un lugar escondido en la sierra, donde tenían sus encuentros, e incluso ahí es donde se tomaron algunas fotos que mostraron dentro del pódcast.

Ya en la sierra, ambos salían a pasear en cuatrimoto, además de recibirla en una cabaña, donde contaba con todas las comodidades, incluso hay imágenes de ella comiendo dulces, siendo las paletas de corazón sus favoritas.

El desconocido proceso de la segunda captura de 'El Chapo' Guzmán (Infobae)

Así fue como ‘El Chapo’ conoció a ‘La Gringüita’

Valeria Quiroz en la entrevista argumentó que ella fue invitada por unas primas a una fiesta a Culiacán, en la que se encontraba uno de los hombres más buscado en México y Estados Unidos, quien quedó cautivado por su belleza, por lo que le pidió que se fuera con él.

A pesar de ser una persona educada, Rubí afirmó que por miedo nadie le podía decir que no, es por ello que terminó por acceder a su petición y durante dos años vivió una de “sus mejores relaciones”.

“En una reunión de ahí, en un fiesta, íbamos a Culiacán, todos los diciembres y nos invitaron, a mí unas primas a una reunión, cerca y fuimos, y cuando llegamos, pues el señor me vio y ya, pues viví con él dos años, así tal cual, me dijo que ya, que me iba a ir con él, entonces obviamente como tal persona, ya no podía, nadie podía decirle que no, pero él muy educado y todo”, dijo Valeria Rubí, examante de ‘El Chapo’.