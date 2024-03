Ricardo Casares se conmueve al ver emotivo mensaje de sus fans

Estado de salud de Ricardo Casares. Crédito: Instagram, ricardocasares

A seis días de que Ricardo Casares sufrió un infarto en los camerinos de Venga la Alegría, la salud del conductor de televisión avanza favorablemente. Todavía convaleciente en un hospital de la Ciudad de México, ha recurrido a sus redes sociales para comunicarse con sus miles de seguidores y amigos de la farándula, quienes se mantienen atentos a su recuperación. La mañana de este domingo, Casares reaccionó a un emotivo video que preparó su amigo Mariano Sandoval, su compañero en el matutino de TV Azteca.

El carismático chef viajó a Puebla como parte de un evento de una reconocida marca de sopas instantáneas. Desde el templete, Sandoval grabó un video donde le expresa su cariño a Ricardo Casares y se dice feliz porque su salud avance favorablemente. Después le cuenta que se ha perdido en Puebla; sin embargo, llegó a un sitio donde había un grupo de personas con un mensaje para él.

Mariano Sandoval gira mientras su celular registra a varias personas que asistieron al evento, quienes se unen al chef para dedicarle una porra al conductor: “¿Te queremos, Ricki, te queremos!”

En su storie, el colaborador de Venga la Alegría arroba a Ricardo Casares, quien reaccionó a la emotiva publicación en la misma red social. Casares replicó el video y agregó la siguiente frase: “Tqm bro”.

Mariano Sandoval, de Venga la Alegría, compartió en redes una sorpresa para Ricardo Casares Crédito: @chefmarianos, Instagram

Ricardo Casares y su poderoso mensaje tras sufrir un infarto

Esta reacción se da a un día de que el presentador compartió un poderoso mensaje de agradecimiento que representa su sentir luego de la crisis de salud que ha enfrentado en los últimos días. Se trata de un fragmento de la película Rocky, una saga que se distingue por tener diálogos sobre la resiliencia. Casares escribió: “A mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo round va por ustedes. Muchísimas gracias los quiero”.

Su publicación generó una reacción en cadena de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores y de personalidades del medio, como Laura G, Anette Michel, Sergio Sepúlveda, Linet Puente y Pedro Sola, entre otros.

Luego de ser trasladado a área intermedia, Ricardo Casares continuará bajo observación médica en espera de que los médicos determinen que está en condiciones para ser dado de alta. Cabe resaltar que el presentador vivía solo, por lo que se espera que su dinámica cambié en los próximos días y algún familiar lo acompañé durante su estancia en casa.