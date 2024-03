María Rojo recordó los supuestos malos tratos de Alejandro González Iñárritu a los actores

María Rojo aseguró que ella no trabajaría con Alejandro González Iñárritu por las acusaciones de malos tratos (Getty Images)

Durante una entrevista con Jorge El Burro Van Rankin, María Rojo no dudó en cuestionar la forma en que Alejandro González Iñárritu trabaja, pues aseguró que ha tratado de forma injusta a su equipo de trabajo en las grabaciones de películas.

La actriz señaló que a ella le gusta el trabajo de González Iñárritu, pero prefiere no hablar de él y no le gustaría actuar para él ya que es conocido entre el gremio por los malos tratos que tiene con sus extras.

La protagonista de Rojo Amanecer se quejó de que Alejandro siendo un director tan reconocido y con tanto talento, no trata con respeto a sus actores.

Los actores señalaron que González Iñárritu es conocido en el mundo artístico por sus malos tratos. (Crédito: YouTube Jorge El Burro Van Rankin)

“Si eres un genio y eres tan inteligente (...) no debe de tratar mal a la gente, de hacer un infierno de todo lo que filma. Eso no lo digo yo, lo dicen los que filmaron”

Pese a que no dijo que a ella alguna vez la haya tratado mal, sí recordó que hace unos años el director fue demandado por sus extras, quienes lo acusaron de presuntamente exportarlos laboralmente.

Asimismo, mencionó que también hubo quejas por parte de los integrantes de Bardo; sin embargo, no quiso entrar en detalles.

Los extras de "Limbo" fueron quienes lo acusaron de presunta explotación laboral (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

“Mira a los extras, que tú los conoces, que nunca dan la lata. Los puedes tener 400 horas bajo el sol y son heroicos, ¿a poco no? Los extras, por salir ahí, en la pantallita, ¡los extras le metieron una demanda! Que dejara de tratarlos mal”

La conversación sobre el comportamiento de González Iñárritu no se quedó ahí, pues el Burro Van Rankin confesó que el director fue su gran amigo, pero se alejó de él cuando rechazó una entrevista.

Alejandro González Iñárritu rechazó una entrevista con el Burro Van Rankin

Según recordó Jorge, antes mantenía una muy cercana relación con el director de Amores Perros, pues trabajan juntos.

El Burro relató que él tampoco quisiera trabajar con Alejandro González Iñarritu por cómo lo trató la última vez que platicaron (Foto: EFE / Juan Herrero)

En esa época, Van Rankin lo apoyaba de diferentes formas, como prestándole ropa, llevándolo en su coche o, incluso, entrevistándolo para que el público viera sus películas.

Debido a esta estrecha relación, pensó que aceptaría que lo entrevistara mientras grababa Revenant; no obstante, la respuesta de Alejandro cambió por completo su amistad por la forma en que lo rechazó.

“Era gran amigo mío, trabajaba en WFM, era un personaje único, loco, irreverente, con una pinch* imaginación, un genio (...) para mí es un ching** el Negro, pero hay algo que se le fue, porque cuando yo le hablé que estaba haciendo la película de Revenant en Canadá... yo pasaba por él cuando no tenía coche y le iba al América”, comenzó su relato el Burro.

Desde la conversación, Van Rankin se alejó del director (EFE/José Méndez/Archivo)

“Le hablo un día (...) estaba haciendo la de Revenant en Canadá, con un frío de la ching**, me contesta: ‘¿Qué onda, pinc** Burro?’, hace mucho no hablaba con él. ‘Déjame entrevistarte’ y la chin**’, ¿sabes lo que me contestó? (...) ‘Burro, ¿qué te voy a decir yo a ti?’. No sabía que estaba hablando con Dios”

A Jorge le indignó la respuesta de González porque cuando salió Amores Perros, le pidió que lo entrevistara para llamar la atención, algo que aceptó por apoyarlo en su carrera como director.

“Él me pidió ayuda cuando hizo Amores Perros, yo era director de una estación de radio y lo entrevisté porque me la pidió él, y lo apoyé. Entonces, no se vale”, sentenció.

Tanto Van Rankin como María Rojo lo compararon con otros directores de igual renombre, pues -según compartieron- ninguno se ha comportado como él con sus compañeros de trabajo.