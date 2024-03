Conoce a Joanna Burkat, la polaca que por amor al América se hizo mexicana

Presumió en sus redes sociales que ya es mexicana. (Instagram @Burkat.joanna)

“El más grande, ganó papá, el América es el mejor de México”, son algunas frases que caracterizan a la bella Joanna Burkat, quien se convirtió en mexicana por amor a las Águilas del América.

Mediante sus historias de Instagram, la mujer, de nacionalidad polaca, presumió oficialmente su identificación oficial (INE) que la avala como ciudadana mexicana después de esperar aproximadamente 8 años.

“Ya tengo mi residencia permanente. Ayer (jueves) les dije que voy a mostrar que fui hacer hoy (viernes), estaba en las filas esperando mi residencia permanente. Más o menos falta un año para el pasaporte mexicano. Voy a beber de la felicidad, y tengo mi residencia permanente que tanto quería por tanto tiempo”, comentó con felicidad la aficionada de las Águilas.

La fiel fan de las Águilas logró cumplir su sueño de convertirse en mexicana al tener oficialmente su INE. Crédito: Instagram Joanna Burkat

Así empezó el amor por el América, cuenta Joanna Burkat

Así demuestra su fiel pasión por el América. (Instagram @Burkat.joanna)

En su cuenta oficial de Instagram, la bella mujer ha publicado diversas fotografías por el amor que le tiene al América, el equipo del que se enamoró profundamente gracias a un amigo cercano a su madre.

“Hace nueve años que ya soy fanática del Club América, el amor comenzó desde que mi mamá viajaba mucho a México y tenía un amigo que usaba siempre la playera de aquel equipo de los años 80, el que hizo campeón Reinoso, Miguel Ángel López y Jorge Viera. Pero recuerdo porque siempre hablaba del ‘Maestro’, uno de los grandes ídolos del americanismo”, destacó.

“El América es el mejor equipo de México, es el Rey de Copas, así de simple. En mi país realmente no tenemos mucho fútbol. Yo estaba buscando a cuál equipo podría irle y viviendo en Brasil junto a mi esposo que es de allá, compré la playera de Flamengo, pero al ponerme el jersey no me sentí que fuera el equipo de mis amores. Pero cuando me puse la del América, fue amor a primera vista.”, agregó.

Chivistas la odian y la insultan

La mexicana bailó al recibir el documento que lo avala. (Instagram @Burkat.joanna)

Asimismo en diversas historias de Instagram, la influencer polaca destacó que a través de Whatsapp se emitió a varios grupos de futbol mexicano y al entrar a uno de Chivas fue insultada por no ser mexicana.

(Instagram @Burkat.joanna)

“De hecho, algo a destacar fue cuando yo me metí a varios grupos de Whatsapp de todos los equipos para ver a quién le iba a ir, y al entrar al de Chivas me sacaron por ser extranjera, ya que solo aceptaban a puros mexicanos, y asimismo me pasó con los demás clubes; sin embargo, en América me arroparon como una de ellos y a la fecha me siento muy feliz”, finalizó.