Serrath confirmó que Poncho de Nigris le coqueteaba: “Eres un hombre casado”

Serrath volvió a asegurar que Poncho de Nigris sí le coqueteó pese a estar casado (Instagram/@ponchodenigris)

Meses atrás, Serrath dio a entender que Poncho de Nigris la buscaba de forma privada, a través de mensajes y notas de voz; sin embargo, él dentro de La Casa de los Famosos afirmaba que no la conocía. Ahora la actriz aseguró que Alfonso le coqueteó y tiene las pruebas de que lo hizo.

En su momento, el regiomontano negó haber buscado en alguna ocasión a Serrath con el fin de mantener algo más que una amistad o una relación como colaboradores, pues hacían contenido para redes sociales. Por su parte, Serrath prefirió dejar el tema por un tiempo.

Ahora la polémica regresó ya que la exintegrante de Enamorándonos nuevamente se molestó porque Poncho insiste en no conocerla, ignorando las preguntas sobre la presunta infidelidad a Marcela Mistral. Por ello, señaló que aún guarda las pruebas de que él la buscó en repetidas ocasiones, pero ella nunca estuvo interesada en él por ser mucho mayor y estar casado.

La actriz defendió su versión de lo que pasó y negó haber sido amante del regiomontano (Instagram/@serrathoficial)

“Coqueteando de forma sutil en los audios, pero jamás estuve con él, lo único que me molestó en ese momento fue que dijera que no me conocía porque dicen que uno se quiere colgar de la fama (...) Yo tengo audios donde sí nos conocemos, jamás dije que había tenido que ver algo con él, pero él sí me insinuaba cosas”, mencionó en sus redes sociales.

Asimismo, enfatizó que se le hizo de mal gusto la forma en que Poncho hablaba de ella, pues aparentemente estaba haciendo a un lado su matrimonio.

“Siempre le preguntan y responde: ‘Ay, no. Yo la vi y no es mi tipo’. Hijo... ¿tendría que ser tu tipo? No tienes ni por qué decir eso si eres un hombre casado; ir a un lugar y ver quien es tu tipo y quien no, se me hace una falta de respeto”

Poncho de Nigris no ha vuelto a mencionar el tema, pero en su momento negó estar interesado en Serrath (Crédito: @antoniodenigrisl)

Para finalizar el tema, la actriz repitió que nunca estuvo interesada en Alfonso y, si se lo encontrara de nuevo, hablaría con él para dejar las cosas claras. “Yo jamás andaría con un hombre casado, yo jamás andaría con alguien de la edad de Poncho”, cerró.

La respuesta de Poncho de Nigris cuando inició la polémica con Serrath

Después de que el regiomontano salió de La Casa de los Famosos, la controversia por las declaraciones de Serrath continuaban, por lo que él decidió romper el silencio en sus redes sociales.

Según dijo, ella ni siquiera formaba parte de su circulo social y lo único que buscaba era ganarse la atención de su público en un momento crucial, pues para ese entonces ya se estaba posicionando como uno de los favoritos en La Casa de los Famosos.

Marcela siempre aseguró que su matrimonio estaba bien y el tema de Serrath nunca les causó problemas (Crédito: Poncho de Nigris, YouTube)

“No es mi tipo, me preguntan por ella y me causa problema porque me están vinculando con una persona que ni siquiera es de mi circulo social, no va, ya me molesta que ella logro su objetivo de que hablaran de ella”, escribió en su cuenta de X.

Asimismo, la acusó de querer afectar su relación con Marcela con este tipo de rumores, algo que considera “vulgar”. “Es muy bajo querer destruir matrimonios. Muy corriente y vulgar, es de gente corriente”, continuó su mensaje.

También, le pidió a Serrath que mostrara las supuestas pruebas que tiene, de esa forma podrían terminar con el tema, pues él afirmó que no existen.

Marcela, por su parte, se mantuvo al margen de la situación y sólo en algunos encuentros con la prensa dijo que su matrimonio se encontraba bien.