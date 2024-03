Noroña presenta denuncia ante la Fiscalía de CDMX por amenaza de muerte: “No les tengo miedo”

Gerardo Fernández Noroña fue amenazado a finales de enero.(Crédito: Cuartoscuro)

A casi un mes de haber recibido amenazas de muerte, Gerardo Fernández Noroña, ahora coordinador de vínculo con Organizaciones Sociales de la candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

De acuerdo con Milenio, previo a su introducción oficial al equipo de campaña de la también exjefa de Gobierno de la CDMX, Noroña dio a conocer que se hizo la investigación y se presentó la denuncia correspondiente, por lo que señaló estar tranquilo.

“Nadie se muere en la víspera y yo no soy ni mártir, ni héroe, ni nada parecido, pero no les tengo miedo. No es la primera ni la última -amenaza-, es un riesgo que tienes en la actividad política”, declaró.

El petista ha recibido más de una amenaza de muerte. (Foto: Captura de pantalla | Facebook)

En esa línea, señaló que no puede estar atemorizado, por lo que continúa realizando sus actividades sin ningún tipo de seguridad.

“No creo que la necesite”, aseguró.

Fiscalía de CDMX investigará amenazas contra Noroña

Fue el pasado 30 de enero cuando, por medio de una publicación realizada en su cuenta de la red social X, antes Twitter, el diputado federal por el PT dio a conocer que había recibido amenazas de muerte.

Según informó, uno de los mensajes fue colocado en uno de sus videos subidos en YouTube, en el que se advertía que si en los próximos 30 días no abandonaba la vida política se procedería a “eliminarlo físicamente”.

“Recibí esta amenaza de muerte en diversas publicaciones de YouTube. En todas el mensaje es exactamente el mismo. Presentaré la denuncia correspondiente y seguiré entregado un cuerpo y alma a la actividad pública”, aseguró aquel día.

Tras presentar la denuncia ante la fiscalía capitalina, se informó que las autoridades tomaron conocimientos de los hechos y ya investigan.

Mientras tanto, Noroña aseguró que incluso acompañará en sus giras a Sheinbaum, comenzando este fin de semana en Chihuahua y Jalisco.

“Yo creo que cuando te van a chin*** (sic) no te avisan, pero no hay que echar en saco roto lo que ha venido sucediendo”, apuntó.