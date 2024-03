¿Cuál es el estado de salud de Danna Paola y por qué está con oxígeno?

La actriz alarmó a sus fans al aparecer respirando con ayuda de una mascarilla de oxígeno. (@dannapaola)

Danna Paola causó alarma en redes sociales, tras compartir una fotografía donde apareció respirando con ayuda de una mascarilla de oxígeno.

De inmediato sus fans se preocuparon y se mantienen al tanto del estado de salud de la cantante mexicana, pues de acuerdo al pie de foto con el que acompañó las imágenes, está enferma de influenza y bronquitis.

La actriz subió a su cuenta de Instagram un total de ocho fotos donde narra visualmente sus últimos días aislada. En la primera imagen se le ve sin maquillaje, en la segunda con un semblante decaído utiliza su mascarilla de oxígeno, en al tercera una prueba de influenza, luego un estudio de grabación, frases motivacionales y por último su caja de medicamentos, cubrebocas y termómetros que ha estado utilizando.

“Empezábamos bien... un giro en la trama me dejó tumbada en la cama... el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano... influenza y bronquitis”, escribió Danna.

La actriz compartió imágenes de los últimos dás enferma de las vías respiratorias. (@dannapaola)

“Han sido días muy heavys... me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos... entre tanta medicina y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana. Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente”.

La intérprete de “Mala Fama” se mantiene positiva ante la adversidad de su enfermedad y señaló que el tiempo que ha tomado de descanso le ha servido para reflexionar, cuidarse y anteponer su salud al trabajo, pues confiesa que muchas veces se deja llevar y siempre está con nuevos proyectos.

“Todo esto me está sirviendo mucho para analizar y re valorar lo importante que es la salud. Sin ella no hay nada... no somos nada y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí. Eso no está bien... toca parar, toca cuidar al templo, pa brillar bonito”, comentó Danna Paola.

(Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Hasta el momento, la protagonista de “Élite” no ha dado información acerca de los conciertos que tiene programados a partir del 2 de marzo por Latinoamérica, no obstante, por su estado de salud y el descanso obligatoria esos shows podrían verse afectados.