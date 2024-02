Feria de Metepec 2024: cuánto cuestan los boletos más baratos para ver a Banda MS, Junior H, Fuerza Regida y más

La banda MS forma parte del cartel de la Feria de Metepec 2024 Foto: AFP

Ya se ha lanzado el cartel oficial de la edición 2024 de la esperada Feria de San Isidro Metepec, donde abundan los exponentes del regional mexicano, género musical que ha causado sensación en los últimos años y que ha remontado en cuanto a popularidad.

Los artistas que formarán parte del esperado espectáculo tienen legiones de fans, y cada uno de ellos tiene una esencia diferente: desde los que están en contacto con los fanáticos más jóvenes por su frescura y moderna forma de hacer música como Junior H (un grande actual de los corridos tumbados) hasta Banda MS, agrupación que tiene una carrera bien establecida y cuyo estilo puede ser llamado, en muchos sentidos, más bien clásico.

La Feria de Metepec 2024 promete ser un espectáculo sin precedentes que emocione a miles de entusiastas de la música, especialmente del regional mexicano. Los fans ya se encuentran analizando su economía para ver cuánto están dispuestos a gastar para ver en primera fila a sus cantantes y bandas favoritas.

La realidad es que, como muchas cosas, el precio de un boleto para un concierto es cada vez más alto. Actualmente no es común encontrar entradas en primera fila que sean económicas; no obstante, hay otras maneras de disfrutar un espectáculo musical y aquí te contamos cómo puedes hacerle para asistir al evento y no gastar los miles de pesos que cuestan los boletos más caros.

Feria Metepec 2024

Cabe mencionar que el evento se llevará a cabo del día 3 al 19 de mayo del 2024, por lo que hay tiempo para que organices tu agenda y veas si tus días libres coinciden con el show de tu cantante o agrupación preferida.

Las entradas más baratas para la Feria de Metepec 2024

Debes saber que las entradas VIP para la mayoría de los artistas que se presentarán cuestan alrededor de 3 mil pesos (algunos más otros menos), por lo que, si no quieres afectar tu economía, gastar dinero en estos boletos es es precisamente la mejor idea. Aquí te decimos cuáles son las entradas más económicas de cada artista o banda. Debes saber que estos precios corresponden a la sección de gradas, por lo que la vista no va a ser la mejor pero tienes la ventaja de que será muy cómodo ver el espectáculo.

- Banda MS (que se presenta el 3 de mayo): 700 pesos mexicanos.

- Julión Álvarez (que se presenta el 4 de mayo): 1 mil pesos mexicanos.

- Alfredo Olivas (que se presenta el 5 de mayo): 1 mil pesos mexicanos.

- Fuerza Regida (que se presentan el 9 de mayo): 1 mil pesos mexicanos.

- Grupo Frontera (que se presentan el 10 de mayo): 600 pesos mexicanos.

- Gloria Trevi (que se presenta el 11 de mayo): 600 pesos mexicanos.

- Brincos Dieras (se presenta el 16 de mayo): 600 pesos mexicanos.

- Carín León (que se presenta el 17 de mayo): 1 mil pesos mexicanos.

- Junior H (que se presenta el 19 de mayo): 1 mil pesos mexicanos.

Grupo Frontera, de las bandas que cobrarán menos para verlas Foto: YouTube/GrupoFrontera

De esta forma, las bandas y artistas que cobrarán menos dinero para verlos en la Feria de Metepec son Gloria Trevi y Grupo Frontera, seguidos de la Banda MS; de ahí para adelante la forma más económica de ver a los exponentes restantes es gastando al menos mil pesos mexicanos.

Cabe mencionar que los exponentes que más van a cobrar en el evento son Carín León, Fuerza Regida, Julión Álvarez y Alfredo Olivas, pues las entradas más caras cuestan 4 mil 500 pesos mexicanos.