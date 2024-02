AMLO se lanza otra vez contra Claudia Zavala, consejera del INE: “Yo tengo que defender a mi gobierno”

El mandatario se lanzó contra Claudia Zavala. (Foto: X/@INEMexico)

De cara a la creación del catálogo de sanciones electorales ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que incluye sanciones en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, éste dio su opinión sobre dicho informe y se lanzó nuevamente contra la consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Al encabezar su conferencia matutina desde Cancún, Quintana Roo, el mandatario rechazó esa resolución y opinó que a su parecer, son calumnias. La idea es que se dé a conocer una lista de todos los mandatarios y burócratas que realizaron infracciones durante el quinto informe de AMLO, también llamado “5º aniversario del triunfo democrático del pueblo de México”.

Y es que la sala superior determinó que los elementos de las infracciones se encuentran debidamente acreditados, ya que el presidente de la República fue el emisor del mensaje y figura central en el evento denunciado, lo que afectó la equidad en la competencia electoral del proceso concurrente 2023-2024 al hacer uso de su cargo para generar un rechazo a otros partidos políticos.

Después, el TEPJF informó que el presidente de la República impugnó la propuesta, pues considera que, la Sala Regional Especializada no fue exhaustiva e incurrió en una indebida fundamentación y motivación, aunado a que no existen pruebas suficientes para tener por acreditadas las infracciones denunciadas.

Ante ello, el mandatario mexicano reveló que son calumnias y aseguró: “Yo tengo que defender a mi gobierno”.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo reiteró que ya lo han supuestamente calumniado en otras ocasiones y mencionó el caso de la consejera Claudia Zavala.

AMLO rechaza resolución del Tribunal. (Foto: Gobierno de México)

“Una vez una consejera, a ver si no me vuelven a cepillar pero lo voy a decir, una consejera filo panista, Claudia Zavala, dije algo aquí porque no lo puedo repetir, pero no he mencionado nunca a candidatos, sobre todo a la candidata que no puedo decir de qué partido, pero esta consejera dije algo y lo tergiversó, lo modificó, mi dicho”, reiteró el mandatario.

De acuerdo AMLO, se trata de una situación a la que llamó de “manipulación”, la cual escaló y tuvo consecuencias.

“A partir de eso me castigaron de una mentira y manipulación. Se fue al tribunal y él me castigó”, recordó.

Hay que recordar que en junio del año pasado, López Obrador acusó a la consejera del INE, Claudia Zavala, de presuntamente haber ordenado la manipulación de sus expresiones y por los cuales fue sancionado por el órgano electoral.

En ese momento, Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, confirmó que se habló a favor de una persona en un proceso político, y que la Constitución dicta que los funcionarios no se deben pronunciar ni a favor ni en contra de personajes políticos.

Por esa razón, el mandatario mexicano insistió que algunas personas “están muy molestas”, además de asegurar que en ese caso deberían de echar culpas a alrededor de 40 mil mexicanos y no solamente a él.