AMLO reprocha que Canadá pida otra vez visa a los mexicanos: “Se pudieron buscar otras opciones”

AMLO reacciona a decisión de Canadá de pedir visa a mexicanos. Crédito: Cuartoscuro

Durante su visita al estado de Quintana Roo luego de realizar el primer viaje del Tren Maya desde Chiapas hasta el destino turístico de Cancún, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue interceptado por un grupo de ciudadanos quienes de manera inmediata le preguntaron sobre su postura respecto a que el gobierno de Canadá comenzará a pedir visa de nueva cuenta a los mexicanos.

Te puede interesar: SRE lamenta que Canadá quiera pedir visa a mexicanos, pero se arrepiente y elimina la publicación de redes

Desde 2016 dicho país permite el ingreso de los turistas mexicanos únicamente presentando el pasaporte vigente; sin embargo, se ha mencionado que con el objetivo de frenar el flujo migratorio, las autoridades de Estados Unidos ha solicitado a su país vecino regresar esta medida debido a que es en la frontera sur entre Canadá y el país gobernado por Joe Biden que ha habido un aumento de migrantes.

Fue el pasado miércoles 28 de febrero cuando medios de comunicación de origen canadiense adelantaron que las autoridades podrían informar que de nueva cuenta de los mexicanos requerirán de una visa parea ingresar; tras ello, el presidente adelantó que antes de dar su postura se informaría sobre esta situación para dar a conocer más detalles.

“No sé todavía, mañana hablamos. Mañana lo hablamos, no nos adelantemos”, dijo.

El presidente aseguró que antes de dar su postura, investigarìa qué tan cierto es que el documento se pedirá de nueva cuenta Crédito: X @punto4t

AMLO da su postura

Tal como lo había advertido, en la conferencia conocida como La Mañanera el presidente dio su postura por lo cual remarcó que se va a respetar la decisión del Gobierno de Canadá aunque dijo, es mejor esperar a que haya una postura oficial de parte del primer ministro pese a que ya se lanzó un comunicado en el cual se enfatiza quiénes son los ciudadanos que deberán presentar este documento.

Te puede interesar: Así era el complicado proceso para obtener la visa canadiense

“Es una modalidad me dicen, donde solo puede afectar a un 40 por ciento de los que van a Canadá, que bueno que se moderaron, de todas maneras nosotros consideramos que se podían haber buscado otras opciones; sin embargo, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos lo que deciden otros gobiernos porque son gobiernos independientes, libres, soberanos y nosotros vamos a buscar opciones, alternativas, no podemos romper relaciones con Canadá ni con otros gobiernos”.

Tras dar esta respuesta, el presidente remarcó que hay una gran cantidad de mexicanos que viajan a dicha nación no solo por temas de turismo, sino también laborales, por lo que adelantó que actuaría con prudencia y serenidad.

Te puede interesar: ¿Canadá volverá a pedir visa a mexicanos? Esto es lo que se sabe

“Si acaso un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe para que se aceptara que que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio porque el presidente Trump no quería, por diferencias, que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien pues, no quería que se incluyera a Canadá, quería un tratado bilateral y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí”, dijo.

AMLO reacciona al visado a mexicanos por parte de Canadá

A quiénes afectaría esta medida

De acuerdo con la información preliminar, los ciudadanos mexicanos que se verían afectados por esta nueva medida serían aquellos que en los últimos 10 años no hubieran pisado ni suelo estadounidense o canadiense . En su caso, seria necesario tramitar la visa siempre y cuando sea un hecho que se vuelva a pedir, además de contarse con el pasaporte vigente y la Autorización Electrónica de Viaje (ETA por sus siglas en inglés).