Ricardo Casares reaparece en Venga La Alegría tras sufrir un infarto: “Tengo piquetes en todas partes” VIDEO

Ricardo Casares reaparece en Venga La Alegría tras sufrir un infarto: “Tengo piquetes en todas partes” (Fotos: Venga La Alegría)

Ricardo Casares sufrió un infarto cardíaco el pasado lunes 26 de febrero, minutos antes del inicio de la transmisión del programa que lidera en la Zona de Espectáculos, Venga la Alegría. A unos días del sensible suceso, el presentador se conectó con el matutino de TV Azteca para hablar sobre su estado e salud y dar detalles del momento que casi le cuesta la vida.

Aunque de forma previa su hermana ya había adelantado, en el mismo espacio, que pasará a terapia intermedia y podría ser dado de alta el próximo sábado 2 de marzo, es ahora el mismo conductor de espectáculos quien da más información sobre su vida personal y profesional luego del complicado episodio de salud que vivió.

“Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no. Aquí estoy gracias a mis compañeros, a Dani que no conocen pero me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual. Aquí estoy, todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. A todos les debo un cachito de vida”, expresó Ricardo Casares en el video enviado a Venga La Alegría.

El querido conductor del matutino de TV Azteca fue hospitalizado y operado de emergencia el pasado lunes 26 de febrero Crédito: TV Azteca

Ricardo Casares pasará a terapia intermedia y podría ser dado e alta pronto, aunque no regresará a VLA de forma inmediata

Según los informes médicos y las declaraciones de su hermana Mariana Casares, Ricardo ha superado la etapa crítica de su condición, lo que ha permitido su traslado de la unidad de cuidados intensivos a una de cuidados intermedios.

En una entrevista proporcionada al matutino de TV Azteca, Mariana Casares compartió alentadoras noticias sobre el progreso de Ricardo. “Gracias a Dios está bien, pasó una mejor noche que en las pasadas”, aseguró, reflejando el alivio de la familia ante la evolución positiva de su salud. Añadió que, si bien en los primeros días post-infarto Ricardo enfrentó “complicaciones y el dolor en el pecho”, su condición ha mejorado significativamente, hasta el punto de tener una mejor calidad de sueño, un factor crucial para su recuperación.

Mariana Casares habló con el matutino de TV Azteca y detalló todo sobre la salud del ex presentador de ‘Ventaneando’ Crédito: TV Azteca

La hermana del ex presentador de Ventaneado también reveló que, en vista de su mejora, los médicos anticipan que Ricardo podría ser dado de alta y continuar su recuperación desde casa, “a más tardar el próximo sábado 2 de marzo”. Mariana clarificó que, conforme a las recomendaciones médicas, Ricardo deberá guardar reposo durante “entre 15 días o tres semanas”, un periodo durante el cual se espera que su recuperación avance aún más.

El propio Ricardo Casares tomó las redes sociales para compartir un mensaje con sus fanáticos y seguidores, confirmando que fue él mismo quien lo escribió. Este gesto, aunque breve, sirvió como una prueba tangible de su recuperación en curso y de su espíritu luchador, características que han definido su carrera en la televisión mexicana.