¿Quién es la hermana de Ricardo Casares, conductor de ‘Venga la Alegría’ que sufrió un infarto?

El conductor sufrió un infarto el lunes 26 de febrero. (Instagram: @ricardocasares // captura Venga la alegría)

Ricardo Casares es conocido en el medio artístico nacional por su desempeño como periodista de espectáculos, conductor de programas de revista y corresponsal de los premios Oscar para TV Azteca. Aunque siempre comparte información sobre personalidades del medio artístico, muy pocas veces ha abierto su corazón para revelar cómo es su vida fuera de los reflectores.

Por esa razón, actualmente se desconoce quiénes son sus padres, hermanos y seres queridos más cercanos, así como la identidad de su posible pareja sentimental.

Sin embargo, durante la mañana de este miércoles 27 de febrero su hermana Mariana apareció por primera vez ante las cámaras y micrófonos de ‘Venga la Alegría’ para compartir una actualización sobre su estado de salud. Y es que ya pasaron 48 horas desde que el conductor sufrió un infarto en instalaciones de TV Azteca y fue internado en un hospital de la Ciudad de México.

Mariana Casares habló con el matutino de TV Azteca y detalló todo sobre la salud del ex presentador de ‘Ventaneando’ Crédito: TV Azteca

“Gracias a Dios está bien, pasó una mejor noche que en las pasadas. Ahorita están mis papás con él, en este momento, y con el doctor, porque acabo de colgar con ellos. Pasó mucho mejor noche. Aparentemente, si todo marcha bien en las próximas horas, por la noche de hoy lo estarán pasando a terapia intermedia”, comentó.

“Está un poco mejor, obviamente está asustado, sacado de onda, Ricardo es una persona muy sana, prácticamente no toma, come bien, tiene 43 años y está muy sacado de onda que le pasó todo esto pero cada día lo va procesando mejor y está muy agradecido de estar vivo y que la esté contando”.

De acuerdo con la información que compartió Mariana Casares, su hermano se encuentra estable y en proceso de recuperación, por lo que muy pronto podría ser dado de alta.

Ricardo Casares reaparece en Venga La Alegría tras sufrir un infarto: “Tengo piquetes en todas partes” (Fotos: Venga La Alegría)

¿Quién es la hermana de Ricardo Casares?

Aunque Mariana Casares no suele aparecer en pantalla, sí forma parte de la familia de TV Azteca como su hermano.

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales y página de Linkedin, trabaja en el área de Ventas Internacionales de la empresa. Estudió la licenciatura de Publicidad en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación.

Ella es Mariana Casares, la hermana de Ricardo. (Captura: X)

Ricardo Casares manda mensaje a ‘Venga la Alegría’

El conductor grabó un video desde la cama del hospital donde está internado en agradecimiento por el apoyo que recibió por parte de sus compañeros:

“Queridos amigos del pueblo, todavía no se les va a hacer, todavía no. Aquí estoy gracias a mis compañeros, a Dani que no conocen pero me salvó la vida, gracias a todos los que reaccionaron puntual. Aquí estoy, todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré con ustedes. A todos les debo un cachito de vida”, expresó.