Filtran cómo sería el nuevo jersey de la selección mexicana para Nations League

Filtran el nuevo jersey de la selección mexicana (Crédito: Cuartoscuro)

En vísperas de que Jaime Lozano haga oficial su lista de convocados a la selección mexicana para el torneo de la Nations League Concacaf, más detalles del conjunto azteca se han ido revelando en redes sociales. En esta ocasión, se filtró detalles de cómo sería el nuevo uniforme del Tri.

Debido a que el conjunto azteca lanza diferentes jersey para competencias oficiales, desde el Mundial de Qatar 2022 el equipo no ha actualizado su indumentaria, por lo que se espera que para este 2024 presente una nueva edición de sus camisetas.

A través de redes sociales se difundió una imagen que mostraría detalles de cómo se vería la nueva camiseta del Tri para la Nations League. El periodista Francisco Javier González, de TUDN, se encargó de retomar la publicación que se difundió en Twitter (ahora X) y la reacción que generó entre el público.

Crédito: X/@miseleccionmx

De manera breve preguntó a la afición sus reacciones ante el posible nuevo uniforme de la selección mexicana, ya que, de acuerdo con la filtración que se realizó en la página @tigresjersey, la combinación de colores dejaría fuera el habitual verde, blanco, rojo, por lo que sería un diseño completamente diferente a lo que ya se acostumbró el público.

“Así serían los nuevos jerseys de México. ¿Te gustan?”, expresó el periodista deportivo.

Y es que, en las imágenes se apreció que los colores principales serían el rosa mexicano y el verde pálido; en el primer diseño de la camiseta se puede apreciar que el diseño emula la cola de un pavorreal, solo que en lugar de ser azul con verde, la combinación de colores que hace es con el rosa mexicano y el verde.

El escudo de la playera se ubica a la derecha, mientras que el logo de la marca en el lado izquierdo. Además, en los laterales de la camisera se aprecia que en lugar del diseño predomina una franja color rosa mexicano con una línea blanca. Y es que, el diseño tipo pavorreal solo está en el pecho y parte del abdomen del jersey. En la parte de la espalda también predomina el diseño estilo pavorreal.

(X/ @FJG_TD)

En cuanto al segundo diseño filtrado de la camiseta, se puede apreciar que es de color verde pálido en su gran mayoría, a diferencia del primer jersey, el diseño solo estará en la parte frontal de la camiseta, es decir que en el pecho y abdomen tendrá un diseño que emula los jeroglíficos del calendario maya, esto para apostar por la cultura mexicana.

En la espalda será completamente lisa y de color verde, además combina una serie de colores verde fuerte y verde fosforescente. Sin embargo, ambos diseños no fueron del agrado de la afición, por lo que empezaron a arremeter en contra del posible diseño.

“Creo que es el peor diseño que le he visto a la selección mexicana”, “En donde están nuestro colores de la Bandera de México que es lo que no representan están horrible y los directivos que lo aceptan así espero no se les vendan y sacar las de antes”, “Cada vez se superan más en hacer puras camisetas horribles”, “Para usarse de tapetes si me gustan, jeje. Están horribles y su tradición tricolor otra vez a la basura. Aficionados le perdonarían a sus equipos que por 2 o 3 años no usen sus principales colores? Porque eso hace su selección”, fueron algunos de los comentarios que surgieron.