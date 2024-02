Este es el origen y la creadora del queso Oaxaca, un producto lácteo que no debe faltar en las quesadillas y en los tops mundiales

(Foto: Twitter/@sfajardoo)

El queso Oaxaca, conocido también como quesillo en su región de origen, constituye una de las variantes más populares del queso blanco mexicano, apreciado nacionalmente por su capacidad de fundirse fácilmente. Este queso de hebra, fundamental en la gastronomía oaxaqueña, ha ganado el corazón de los mexicanos no solo por su versatilidad culinaria, que permite acompañarlo con carnes y verduras, sino también por ser el complemento ideal en quesadillas y tlayudas.

Queso Oaxaca-(Foto: Twitter/@ElMundoInforma1)

La historia detrás del queso Oaxaca se remonta al año 1885 en Reyes Etla,Oaxaca, cuando una joven de 14 años, Leobarda Castellanos García, de manera accidental, creó esta delicia culinaria. Tras un descuido en el proceso de cuajado de la leche, Leobarda intentó remediar su error añadiendo agua caliente a la mezcla, dando como resultado una masa fundida que se extendería para formar lo que ahora conocemos como quesillo. Este hallazgo no solo evitó que la joven fuera regañada, sino que también marcó el inicio de una tradición quesera en Oaxaca.

Te puede interesar: ¿Queso Oaxaca o quesillo? Cuál es el nombre correcto del alimento mexicano que está entre los mejores del mundo

La textura única del queso Oaxaca, atribuida a un proceso específico que mezcla leche fresca con leche ácida permitiendo el estiramiento de la masa, es comparable con el queso asadero de Villa Ahumada, Chihuahua. Aunque ambos quesos comparten técnicas de elaboración, es el uso de leche entera o descremada lo que define el sabor distintivo del queso Oaxaca, sugiriendo una mayor apreciación por parte de aquellos conocedores del queso que prefieren un sabor más robusto.

Queso Oaxaca(Foto: Twitter/@Trasfondo_Oax)

La discusión sobre la denominación de este alimento, entre “quesillo” y “queso Oaxaca”, no solo refleja una rica historia cultural, sino también un debate en curso sobre la identidad y el orgullo regional. Mientras que en Puebla se adoptó el nombre de “queso Oaxaca”, reflejando su origen y honrando sus raíces oaxaqueñas, algunos argumentan que mantener el nombre original de quesillo sería un homenaje más auténtico a su lugar de creación. No obstante, el reconocimiento internacional que podría derivarse de una denominación geográfica específica, asemeja a la marca con otros quesos famosos mundialmente, propiciando así una identificación directa con su origen.

Queso Oaxaca(Foto: Twitter/@lesmemesis)

En resumen, el queso Oaxaca o quesillo, más allá de ser un elemento básico en la gastronomía mexicana, simboliza una rica tradición quesera en México. Su historia, ligada a una casualidad que se convirtió en una querida tradición, y el debate sobre su nombre, demuestran cómo la comida puede ser un punto central en la cultura y el orgullo de una comunidad.

Galardonado queso oaxaca

Queso Oaxaca. Foto:facebook

El queso Oaxaca, procedente de México, ha sido reconocido como uno de los cinco mejores quesos a nivel global por la guía internacional de viajes y comida, TasteAtlas. Este producto lácteo ha logrado destacarse en el ámbito internacional, obteniendo una puntuación de 4.7, situándose justo después de varios quesos italianos que tradicionalmente han dominado las listas de los mejores quesos del mundo.

Te puede interesar: ¿Quesillo o queso Oaxaca? Estos son los mejores MEMES que dejó el Top Ten mundial de quesos

La evaluación conducida por World of Statistics y publicada en 2023 por TasteAtlas, resalta el queso Oaxaca superando a naciones reconocidas por su excelencia en la producción de quesos, como Francia, Suiza, España y los Países Bajos. Este reconocimiento no solo celebra la calidad del queso mexicano, sino que también refuerza la reputación de la gastronomía mexicana en el escenario culinario mundial. La distinción obtenida por el queso Oaxaca subraya la riqueza y diversidad de los productos lácteos mexicanos, ofreciendo una ventana hacia la cultura y tradiciones culinarias de México.

Este logro representa un momento significativo para la industria quesera de México y, en particular, para la región de Oaxaca, conocida por su diversidad gastronómica. El queso Oaxaca, famoso por su textura hilable y sabor suave, es un ingrediente esencial en varios platillos mexicanos y ha encontrado su lugar en las cocinas de todo el mundo, evidenciando el creciente interés en la cocina mexicana. La clasificación de TasteAtlas y World of Statistics no solo reconoce la calidad excepcional del queso, sino que también puede impulsar su demanda en el mercado internacional, beneficiando a los productores locales y a la economía regional.