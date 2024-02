Como Aleks Syntek, Facundo confesó que “se espanta” de las letras explícitas de reggaetón

Facundo se sumó a comentarios como los de Aleks Syntek respecto al reggaetón (Foto: Instagram)

El reconocido presentador de televisión y locutor de radio Facundo expresó recientemente su preocupación por las letras explícitas y temáticas de sexualidad y narcotráfico presentes en géneros musicales populares como el reggaetón y los corridos tumbados, los cuales han capturado la atención de jóvenes y niños.

Durante una reciente intervención en un programa de radio, Facundo compartió sus reflexiones sobre cómo estas canciones influyen en el público infantil y juvenil, subrayando su sorpresa ante la evolución del contenido lírico de la música moderna.

Este comentario surge después de las declaraciones de otros artistas y figuras públicas, como Aleks Syntek, quien anteriormente criticó públicamente el contenido de algunas canciones de reggaetón y de artistas como Peso Pluma, Dani Flow y Natanael Cano, argumentando que no son adecuadas para el consumo infantil.

En este contexto, Facundo explicó cómo, en su rol de conductor del programa de radio Ya Párate, ha notado un cambio en su percepción sobre la música que solía considerar “pasable”, incluso cuando contenía lenguaje explícito.

El polémico conductor se ha metido en problemas con autoridades alrededor del mundo (Foto: Instagram / @facufacundo)

El locutor destacó cómo ciertos temas ahora se ven limitados por su contenido, mientras que las canciones con letras explícitas continúan transmitiéndose libremente.

Para ejemplificar su punto, el conductor de 45 años confesó que actualmente hay ciertas cuestiones que no le parecen familiares.

“Me pasa con mi papá, que le enseño a usar el programa de edición y siento que hay una cosa que ya que lo aprende, todo tiene esa misma lógica. (...) Ya me pasó de preguntarle a mis hijos y sentirme humillado por ‘Ay, a ver’”.

Entonces, reveló que “con la música que ponemos en Ya Párate (su programa de radio), que como que yo siento que antes no me molestaba que tuvieran grosería las canciones”.

El conductor de 45 años aceptó que no es adepto a las tendencias musicales actuales (Foto: Instagram)

Al respecto, Facundo compartió una anécdota personal sobre su experiencia al discutir temas sensibles en el aire, refiriéndose a cómo ciertas discusiones sobre sexualidad deben ser evitadas o enmascaradas, a pesar de que la música popular frecuentemente aborda estos temas sin restricciones.

“Ahora estamos hablando de cierto tema y Luz, mi honorable productora, nos dice ‘No pueden hablar de eso porque tiene un tono sexual’, aunque estemos diciéndolo súper disfrazado, tipo ‘¿Cómo te gusta calentar el café? Es que se calienta de a poquito’, pero nos limita”, detalló.

Esta contradicción lo llevó a cuestionar la coherencia entre lo que se permite en la música y lo que se considera aceptable en otros formatos de comunicación.

“Entonces, entra Peso Pluma ‘Bien coco en el antro con tus nalgas’ y como que yo me espanto. ¿No puedo hablar de ciertas cosas pero esto están oyendo los niños? Porque nos hablan muchos niños”.

El locutor bromeó con que "ya está ruco" para acoplarse a las tendencias actuales (Foto: Instagram)

“De repente sí me espanto con lo que dice el reggaetón cuando antes no me pasaba. Y sí llegué a la conclusión de que es porque estoy ruco”, reveló Facundo, para sorpresa de los anfitriones del programa.

La reflexión del presentador no solo subraya su desconcierto personal sino que también invita a reflexionar sobre los criterios con los que se juzga el contenido dirigido al público joven.

Por otro lado, a pesar de su crítica hacia ciertos aspectos de la música contemporánea, Facundo admitió seguir disfrutando del rap y mantenerse al tanto de los nuevos lanzamientos dentro del género, evidenciando su aprecio por la música y su interés en evolucionar junto con las nuevas tendencias musicales.