Sting gratis en México: la Feria de San Marcos lo confirma en su cartel 2024

Ya se dio a conocer el cartel completo de la Feria Nacional de San Marcos Créditos: (IG/palenqueaguascalientes)

Después de varios rumores, la Feria Nacional de San Marcos ya confirmó la presencia de Sting y otros cantantes para su edición de 2024.

Te puede interesar: ¿Cuál es la relación entre el salsero Luis Enrique y Julieta Venegas? Ésta es la historia de la canción ‘Yo no sé mañana’

Sting se presentará el 16 de abril a las 21:00, se trata de un concierto gratuito, por lo que los fans de este cantante deberán tomar suficiente tiempo de anticipación para acudir.

La confirmación de este rockero generó una gran emoción entre las personas que asistirán a este evento e incluso su nombre se volvió tendencia desde antes del anuncio, algunos de sus éxitos son Every Breath You Take, Desert Rose y Shape of My Heart.

Sting estará gratis en la Feria Nacional de San Marcos (Instagram/@fnsm_oficial)

Otros artistas que se sumaron al cartel de la Feria Nacional de San Marcos son:

Belanova el 13 de abril a las 22:00

Alicia Villareal el 14 de abril a las 21:00

Don Diablo el 12 de abril desde las 16:00

Julio Preciado el 15 de abril a las 21:00

El Fantasma el 17 de abril a las 21:00

Sech el 18 de abril a las 21:00

Manuel Carrasco el 19 de abril a las 21:00

Carlos Baute el 20 de abril a las 21:00

Sinfónica Militar el 22 de abril a las 21:00

Christina Aguilera el 23 de abril a las 21:00

Christina Aguilera también estará en la Feria Nacional de San Marcos (Instagram/@fnsm_oficial)

Conjunto Primavera el 24 de abril a las 21:00

Plácido Domingo el 25 de abril a las 21:00

Enrique Iglesias el 26 de abril a las 21:00

Icons of Classic Rock el 27 de abril a las 21:00

Original Banda el Limón el 29 de abril a las 21:00

Aunque el acceso a los conciertos es gratuito, las personas que deseen estar en primera fila pueden comprar boletos para el palenque en el Foro de las Estrellas.

Te puede interesar: Daniel Bisogno ha presentado mejoría pero seguirá en terapia intensiva

Las venta de entradas comenzó desde el lunes 12 de febrero por medio de la plataforma Boletos Ya!; sin embargo, muchas personas se quejaron porque no pudieron alcanzar boletos para Julión Álvarez.

Otros artistas que estarán en la Feria Nacional de San Marcos son Gloria Trevi, Carín León, Christian Nodal, Luis R. Conriquez y Fuerza Regida.