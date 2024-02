Quién es Paola Angon, la alcaldesa de San Pedro Cholula que habría pagado 2.5 mdp al PRI para buscar su reelección

La alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angon, se encuentra en la mira por escándalo de audio filtrado. (x/@Paola_Angon)

Paola Angon Silva, alcaldesa de San Pedro Cholula, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un audio en redes sociales que pondría en entredicho la integridad de la funcionaria y del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo.

Te puede interesar: Morena no se volverá priista, la advertencia de Mario Delgado ante el “chapulineo” a la 4T

Y es que a través de las redes sociales ha surgido un audio de una conversación telefónica en la que la alcaldesa Paola Elizabeth Angon Silva presuntamente admite haber entregado una suma considerable de dinero al PRI con el fin de asegurar su reelección.

La voz, atribuida a Angon Silva, menciona explícitamente un monto de 2.5 millones de pesos dados a Néstor Camarillo, el líder estatal del partido, en la que éste parece confirmar las complicaciones para asegurarle su lugar en la contienda, por lo que acordó devolverle el dinero entregado.

Te puede interesar: Alejandra del Moral negó renunciar al PRI y compartió fotografía con Xóchitl Gálvez

“Si tu ya sabes que yo ya había pactado con el PRI, yo ya había dado dinero y hasta el pinche Néstor también me dijo pues que sí, que está complicado, que no pueden hacer nada, me lo tienen que regresar, fueron dos millones y medio”, se escucha a la alcaldesa manteniendo una conversación con otra persona cuya identidad aún se desconoce.

En redes sociales se filtró un audio en donde la alcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angon, revela que habría dado 2.5 millones de pesos a Néstor Canarillo, líder del PRI en Puebla, para buscar su reelección. (@bereymar)

Además, la grabación insinúa la posibilidad de que la alcaldesa tome medidas drásticas para interferir en el proyecto político de una posible candidata a la alcaldía, sin revelar su identidad, pero implicando intenciones de causar una división interna. El audio también menciona una futura cooperación con el actual gobernador, Sergio Salomón Céspedes.

Te puede interesar: De Alito Moreno a Manlio Fabio Beltrones: esta es la lista de plurinominales del PRI al Senado

“Mañana te veo porque si no sí voy a hacerle una mamada y voy a tratar de dividir ahí a esta pinche vieja y si no pactar con el pendejo de Salomón”, dice.

Ante la difusión de este material, la alcaldesa Angon ha anunciado una rueda de prensa para abordar el asunto directamente, programada para las 09:00 horas este martes 27 de febrero.

Nestor Camarillo acusa uso de IA

Ante estos hechos, el líder del tricolor en el estado de Puebla, Néstor Camarillo, ha reaccionado a la controversia a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, donde descalifica las acusaciones y sugiere que se trata de una campaña negra impulsada por los opositores.

(X/NestorCamarillo)

Camarillo ha denunciado el uso de la inteligencia artificial (IA) para fabricar conversaciones falsas, señalando que estas acciones no sólo promueven información engañosa sino que atentan contra la integridad de las mujeres involucradas. Además, aprovechó para reiterar su condena hacia este tipo de prácticas antes de su posible candidatura al senado por la alianza política PRI-PRD-PAN-PSI.

“Escucho a nuestros adversarios rasgarse las vestiduras en contra de las campañas negras, cuando son ellos los primeros que las promueven al utilizar inteligencia artificial para armar supuestas conversaciones. Lo más grave de todo esto es que atentan contra la integridad de una mujer”, se lee en el post.

Este contexto se da en un momento particularmente tenso para el PRI en San Pedro Cholula, tras insinuar previamente un posible quiebre en la alianza con el PRD y el PAN debido a desacuerdos sobre la designación de candidaturas.

Asegura que no busca la reelección

A pesar de estas tensiones, Paola Angon ha declarado que no buscará la reelección, mientras fuentes cercanas indican que Roxana Luna Porquillo podría ser la elegida para representar a la coalición opositora en las próximas elecciones del 2 de junio.

Antes de que se diera a conocer el audio filtrado, la presidenta municipal de San Pedro Cholula descartó buscar la reelección en su cargo actual, aunque dejó abierta la posibilidad de aceptar la invitación de su partido, el Partido Acción Nacional (PAN), para competir por una diputación local. A pesar de las ofertas políticas, Silva enfatizó que su foco permanece en las tareas administrativas hasta el fin de su mandato, descartando así las especulaciones sobre sus intenciones futuras en el ámbito político.

Paola Angon aseguró que no buscará la reelección (x/@Paola_Angon)

En declaraciones recientes, la munícipe expresó su indecisión frente a la propuesta del PAN, considerando la difícil decisión de desligarse de un proyecto de gobierno que ella inició

Quién es Paola Angon

Paola Elizabeth Angon Silva es una política mexicana afiliada al Partido Acción Nacional (PAN). Desde el 15 de octubre de 2021 se desempeña como alcaldesa de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla.

Según su perfil en la página del gobierno, Angon Silva es originaria de San Pedro Cholula y ha desarrollado su carrera como empresaria en este municipio, iniciando y liderando proyectos en los sectores comercial y educativo, con un enfoque especial en promover el empleo y el desarrollo de mujeres en la localidad.

Ha participado activamente en varias organizaciones y por iniciativa propia en apoyo a mujeres emprendedoras y colectivos en situación de vulnerabilidad, destacándose por su labor en pro de la igualdad de género. Esta dedicación la llevó a ser nominada como candidata a Diputada Federal por la vía Plurinominal por su partido, al que se ha mantenido fiel durante dos décadas.

Desde junio de 2021, desempeña el cargo de Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, posición a la que llegó tras ganar las elecciones. En la descripción de la página gubernamental se asegura que ha desempeñado su cargo “con dedicación, honestidad y principios éticos”.