Ricardo Casares sufrió infarto a dos semanas de su segunda infección de COVID-19; así fue su delicado estado

En una nueva situación alarmante para el medio del entretenimiento, durante la mañana de este lunes 26 de febrero el conductor Ricardo Casares sufrió un infarto minutos antes de su participación en el matutino Venga la alegría.

Según lo compartieron los integrantes de la emisión de TV Azteca, una vez comenzado el programa, el periodista de espectáculos sufrió el infarto luego de manifestar fuertes malestares poco tiempo antes del inicio del show, por lo que fue trasladado de inmediato a un hospital cercano a la televisora donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y le realizaron un cateterismo cardíaco.

“En la ignorancia y la suposición yo le dije ‘no será algo del esófago o algo del estómago’, porque él estuvo hace una semana en un tratamiento tomando muchas pastillas, pero él nos refería que tenía un dolor importante”, comentó su compañero Sergio Sepúlveda sobre cómo fue que el conductor de 43 años manifestó los duros síntomas que estaba experimentando previo a su infarto.

“La realidad es que terminamos trasladado a Ricardo Casares con la ayuda de algunos de mis compañeros y de la productora. Conseguimos médicos que nos apoyaron de inmediato y para no dejar a duda, el diagnóstico fue un infarto al miocardio por una arteria tapada y se le practicó un cateterismo, operación de dos horas y media. Ricardo Casares está bien”, indicó el presentador de Difícil de creer.

La crisis de salud de Ricardo Casares surge a sólo dos semanas después de que se ausentó de Venga la Alegría debido a una nueva infección de COVID-19, enfermedad cuyas secuelas han minado su salud desde su primer contagio, ocurrido a mediados de 2020, cuando en el programa se suscitaron también los contagios de Brandon Peniche, Flor Rubio, Patricio Borghetti, y El Capi.

En aquella infección, Ricardo sufrió afectaciones pulmonares que lo llevaron a internarse durante varios días en el hospital pues el coronavirus le generó una neumonía. A pesar de su mejoría, su lucha contra las secuelas persistentes del virus continuó y tuvo que emplear un respirador durante un tiempo.

“Hoy cumplo 21 días con el virus y sé que me faltan varios más, pero gracias a Sol, mi médico, familia, vecinos, compañeros y amigos la neumonía empezó a ceder. No quiero atención por este posteo, pero sí quiero decirte que un par de noches me moría de miedo, que la vi cerca y por eso te seguiré repitiendo, cuídate todo el tiempo. No hay necesidad de tomar riesgos”, dijo entonces el conductor en sus redes sociales.

En agosto de 2020, el reportero relató su experiencia a su compañera Flor Rubio y reveló que sus órganos fueron afectados por la enfermedad.

“Me pegó fuerte, me dio neumonía y me pegó en varios órganos. A pesar de eso sé que soy muy afortunado. Ando con mi oxígeno, mis medicamentos y mi Sol (su entonces novia) que también le dio fuerte, pero me ha apoyado muchísimo, los vecinos y los fans de Venga la alegría”

“Sigo con neumonía, la última parte y tengo que seguir con oxígeno 7 horas al día, tomo mucho antiinflamatorio, tengo que tener cuidado con ellos porque bajan las defensas... Traigo una cosa para que pueda hablar, me afectó las cuerdas vocales, es un medicamento para poder hablar. Es una enfermedad multisistémica, hay que seguir con oxígeno, esperar a que se vaya la neumonía y entonces atacamos la taquicardia, el tema de la voz, etcétera”, compartió entonces.

“¿Cómo vas con tus pulmones después del Covid?”, le preguntó un seguidor a Ricardo en diciembre de 2020, cuatro meses después de su contagio, a través de Instagram, a lo que Casares respondió: “Aún tengo secuelas y aunque estoy libre del virus sigo tratando de recuperarme al cien. Sobre todo me canso muchísimo y me duelen los ojos”.

La respuesta del periodista de espectáculos vino acompañada de una selfie donde se le ve usando una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno, además, pidió a sus fans extremar cuidados para no exponerse a un contagio.

Su más reciente infección de COVID-19

A mediados de febrero de 2024, Ricardo Casares dio a conocer su nueva infección de COVID-19, por lo que tuvo que pausar su participación en Venga la alegría.

“Amigos, me han preguntado por mi ausencia en el programa. La cosa es que tengo Covid, pero, como recordarán, la vez pasada me dio muy feo. Tengo que extremar cuidados. Estoy ‘bien’, pero con una congestión bruta y molestias en general, pero pronto me tienen de vuelta”, escribió en su cuenta de Facebook el 14 de febrero.

Este día, 26 de febrero, Casares ya había dado negativo a la infección y se preparaba para reincorporarse al programa tras dos semanas fuera, sin imaginar que sería sorprendido por un infarto, tras lo cual está fuera de peligro y pasará un par de días más en el hospital.