Tras filtración, Xóchitl Gálvez dio su propio número de teléfono y agradeció mensajes de apoyo: “Preocúpense”

La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció que su número de teléfono también fue filtrado como otros integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) habrían señalado en días recientes.

A través de un video mensaje publicado en redes sociales, la abanderada presidencial del PRO-PAN-PRD acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por haber dado el “mal ejemplo” tras revelar información personal de una periodista. La ex senadora del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que desde que su número fue expuesto, no ha dejado de recibir múltiples mensajes, la mayoría en su contra.

Pese a ello, la ex alcaldesa de Miguel Hidalgo anunció que no bajaría su número expuesto, y que, al contrario, dejaría de nuevo esta información para que más personas pudieran acercarse a ella en esta modalidad. Agradeció el apoyo brindado por sus simpatizantes.

Captura de internautas que registraron la publicación de La Catrina Norteña sobre la información de Xóchitl Gálvez (Captura de Pantalla)

‘Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más, y me critican los dientes chuecos, no se preocupen, eso se quita, lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado, y esos ahí se quedan, así que preocúpense porque esto ya nadie lo para’, señala.

