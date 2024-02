Sequía de ideas para conservar el agua

Ramiro López Aguirre, vicepresidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación, “Agua en México”

Las campañas presidenciales están por arrancar. Pronto los candidatos presentarán sus plataformas de gobierno y empezarán a posicionar las propuestas que tienen para encabezar al país.

Si bien temas como economía, seguridad o salud son los que suelen ser más importantes para la sociedad, hoy el tema del agua ha cobrado especial importancia dado que estamos pasando por un periodo prolongado de sequía que tiene a varias zonas del país al borde de una crisis de gran magnitud.

Ya los candidatos han hecho algunos comentarios sobre el tema, pero debe entenderse que la crisis que estamos pasando en México es grave y debe de tomarse con mucha seriedad. No se va a resolver exclusivamente con lluvia, pues el problema cubre muchas aristas, no sólo la sequía. Por ello, es necesario que se presenten propuestas específicas y se destinen recursos suficientes no sólo para mitigar la crisis actual, sino con miras a 50 o más años.

Entre los principales temas que se tienen que atender está el gran rezago existente en infraestructura hídrica. En muchas ciudades todavía tenemos operando tuberías con más de 70 años de antigüedad, con materiales no idóneos, llenas de filtraciones y fugas, por ejemplo, se calcula que en la Ciudad de México el 40% del agua potable se desperdicia en la red por fugas.

Ciudadanos exigieron al sistema de aguas de la Ciudad de México detener la fuga inmediatamente. CRÉDITO: X/ @NarvarteVecinos

Renovar las tuberías también implicaría dividir el agua del drenaje para que se aproveche de mejor forma. En la mayor parte del territorio nacional el agua de lluvia se junta con las aguas negras. Hablamos de agua que podría aprovecharse sin necesidad de invertir tanto en su limpieza, sin embargo, al juntarse con aguas cloacales termina por contaminarse y se vuelve más complejo y costoso su aprovechamiento.

Otro tema que debe abordarse es el uso del agua en el campo. En México el 76% del agua es utilizado en el campo, con tasas preferenciales. Sobre este asunto ya profundicé en octubre pasado

También es imperativo que se dote de recursos a las instituciones competentes: Semarnat, a través de Conagua, Conanp y Conabio; Secretaría de Salud a través de la Cofepris, entre otras, para intensificar las revisiones de industrias, comercios, desarrollos habitacionales, etc., y así detener la contaminación de mantos acuíferos y agua superficial, que actualmente asciende a cerca del 60% en territorio nacional, de acuerdo con Conagua. Al mismo tiempo, debe iniciarse una reforestación masiva con árboles endémicos que, a largo plazo, ayudarían a reabastecer los mantos freáticos y acuíferos.

Fuga de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto: Captura de Pantalla.

Deben retomarse grandes campañas publicitarias gubernamentales e involucrar a empresas y sociedad civil para crear conciencia sobre la importancia del cuidado del agua. Todos debemos de optimizar el uso cotidiano del recurso y generalizar su reutilización. También es importante fomentar la cultura del pago justo por el agua.

Estamos en época de sequía y esperamos que esa sequía no sea también de ideas para revertir el rumbo que desde hace décadas lleva el país en temas hídricos. Se tienen que implementar acciones lo antes posible, pues un futuro sin agua en México es una posibilidad cada vez más próxima.