Pensión Bienestar 2024: ¿es obligatorio retirar el dinero antes de marzo?

Las autoridades realizaron un depósito adelantado de la Pensión del Bienestar (@apoyosbienestar/X)

Con motivo de las elecciones programadas para el mes de junio de 2024, las autoridades federales emitieron un pago adelantado de dos bimestres a las personas inscritas en el padrón de la Pensión para el Bienestar. En la última semana de febrero todos los depósitos fueron liberados en las cuentas bancarias asociadas, aunque existe duda la obligación de disponer del dinero antes de marzo.

Desde el lunes 29 de enero de 2024, y hasta el pasado viernes 23 de febrero, las autoridades de la Secretaría del Bienestar se encargaron de depositar los MXN 12 mil correspondientes a las personas mayores de 65 años inscritas en el programa de la Pensión del Bienestar.

El motivo del adelanto del pago de los bimestres de marzo - abril, así como mayo - junio, es el periodo de intercampañas y campañas antes de la jornada electoral del 2 de junio de 2024. Y es que las autoridades buscan no interferir con la intención del voto de los electores. A pesar de que dicha medida fue implementada por las autoridades, no es determinante para los beneficiarios.

No hay fecha límite para realizar el retiro del dinero de la Pensión del Bienstar (Freepik)

¿Es obligatorio retirar el dinero de la Pensión del Bienestar antes de marzo?

En los últimos días, ha surgido preocupación entre las personas beneficiarias sobre la necesidad de cobrar el dinero correspondiente a este beneficio antes del 1 de marzo. Sin embargo, es importante informar que no existe tal obligación; los beneficiarios no deben preocuparse si no retiran sus fondos antes de esta fecha.

El gobierno ha establecido procedimientos flexibles para el cobro de la Pensión del Bienestar, reconociendo las diversas circunstancias y capacidades de las personas beneficiarias. Aunque se promueve un calendario de depósitos para fomentar el retiro oportuno de los fondos, no hay consecuencias negativas directas para aquellos que no lo hagan antes del 1 de marzo.

La institución encargada de administrar y distribuir los pagos de la Pensión del Bienestar, es decir el Banco del Bienestar, ha implementado sistemas para asegurar que los fondos permanezcan seguros y accesibles para los beneficiarios, incluso después del plazo mencionado. Cabe mencionar que dicha medida también ampara a beneficiarios de la Pensión para personas con discapacidad, así como niñas y niños hijos de madres trabajadoras.

La tarjeta del Bienestar es el único medio de pago para los programas sociales federales (Cuartoscuro)

Lo anterior incluye la opción de acumular pagos no retirados para su cobro posterior, en una fecha que sea más conveniente para el beneficiario. Asimismo, las medidas de seguridad en torno a los fondos aseguran que el dinero esté protegido contra fraudes o malversaciones.

Es importante destacar que la flexibilidad en el cobro de la Pensión del Bienestar refleja el compromiso con la naturaleza del programa al asegurar que todos los beneficiarios, sin importar su situación particular, puedan acceder a estos recursos destinados a mejorar su nivel de vida. La prioridad es que este apoyo llegue efectivamente a quienes lo necesitan, adaptándose a sus circunstancias individuales.

Es vital que los beneficiarios se mantengan informados a través de canales oficiales sobre cualquier actualización o cambio en las políticas de cobro de la Pensión del Bienestar. En caso de dudas o necesidades específicas relacionadas con el acceso a los fondos, se recomienda contactar directamente a las instituciones responsables, ya que están preparadas para ofrecer asistencia y orientación personalizadas.

La Pensión del Bienestar se deposita a través del Banco del Bienestar (Programas del Bienestar/Web)

¿Cuándo será el próximo depósito de la Pensión del Bienestar?

Después de haber cumplido con el depósito por adelantado de la Pensión para el Bienestar, las autoridades no volverán a realizar ningún tipo de depósito en los próximos cuatro meses, es decir, hasta que haya finalizado el periodo electoral con la elección del próximo 2 de junio.

En ese sentido, la entrega de pagos se normalizará a partir del cuarto bimestre del año, es decir el que arranca en el mes de julio.