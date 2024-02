Hoy No Circula: requisitos y paso a paso para tramitar un permiso para exentar el programa y circular todos los días

El objetivo del programa es reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: OVIAL

En las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, existe un programa llamado Hoy No Circula el cual sirve para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de vehículos automotores mediante la limitación de su circulación dependiendo su placa o matrícula en ciertos días y horarios.

Actualmente, el programa establece lo siguiente para vehículos particulares con holograma 1 y 2 de 05:00 a 22:00 horas:

Engomado amarillo , terminación de placas 5 y 6 , no circulan los lunes

Engomado rosa , terminación de placas 7 y 8 , no circulan los martes

Engomado rojo , terminación de placas 3 y 4 , no circulan los miércoles

Engomado verde , terminación de placas 1 y 2 , no circulan los jueves

Engomado azul, terminación de placas 9 y 0, no circulan los viernes

Adicionalmente, los vehículos con holograma 1 no circulan dos sábados al mes: los pares (1, 3, 5, 7 y 9) el primero y tercero; mientras que los pares (0, 2, 4, 6, y 8), el segundo y cuarto de cada mes. En tanto, todos los de holograma 2 no circulan ningún sábado. El programa señala que los autos con hologramas 0 y 00 están exentos de estas restricciones y que los foráneos con placa extranjera no circulan de acuerdo con su terminación de su matrícula, y tampoco pueden hacerlo de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas ni ningún sábado de 05:00 a 22:00 horas.

Por otro lado, cuando se activa fase preventiva de contingencia ambiental, dejan de circular el 50 por ciento de los vehículos de los tres órdenes de gobierno; pero si se decreta fase 1, el porcentaje sube al 100 además de que se restringe la circulación al 20% de los autos con holograma 0 y 00 de acuerdo con la terminación de su placa, y también a los nones o pares con holograma 1; en el caso de los hologramas 2, no circula ningún vehículo.

Así luce la CDMX cuando se aplican las restricciones a la circulación. Foto: OVIAL

Autos exentos del Programa Hoy No Circula

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) establece en su página web que el Programa Hoy No Circula aplica para autos particulares y de gobierno, en fases preventivas y de contingencia, sin embargo, no es válido para vehículos agrícolas, eléctricos, de construcción, minería, híbridos, antiguos y aquellos que porten constancias, oficios o permisos para exentar.

La dependencia cuenta con dos tipos de permiso para circular todos los días:

1. Para personas que requieran atención médica o dependencias que atienden contingencias

Este permiso se extiende a los conductores propietarios o legales poseedores de vehículos que requieran circular sin limitaciones para trasladar a personas que necesitan atención médica o atender emergencias. El trámite puede hacerse de manera digital usando la Llave CDMX y se deben subir los documentos que pide el sistema, como identificación, solicitud, constancia de la asistencia médica.

También puede hacerse presencial, agendando cita en el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, ubicada en Río de la Plata 48, piso 2, colonia Cuauhtémoc, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Se debe acudir con la solicitud original, copia de la tarjeta de circulación, copia del documento que acredita la asistencia médica, copia de identificación oficial, original del oficio firmado por la Sedema y original y copia de una carta poder o acta constitutiva en caso de que el propietario no pueda hacer la solicitud.

2. Pase turístico y pase turístico paisano

El primero es un permiso que se da a los conductores de autos de modelos 2009 o posteriores con placas extranjeras o de estados que no sean CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, ya que estos están sujetos también al Programa Hoy No Circula. Este pase puede ser dado una vez al semestre con una duración de 7 días y 3 días en caso de puentes foráneos con placa extranjera no circulan aseturistico.cdmx.gob/pasetur y es necesario tener a la mano un correo electrónico y la tarjeta de circulación del vehículo.

El segundo es un permiso que se otorga a los mexicanos que vienen del extranjero en auto, en el marco del Programa Paisano y que cuentan con permiso de importación temporal por parte de las autoridades correspondientes. Los requisitos y paso a paso del trámite son los mismos que en el caso del pase turístico.