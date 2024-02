¿Daniel Bisogno está enterado sobre la muerte de su madre? Estos es lo que se sabe

Araceli Bisogno, madre del conductor de 'Ventaneando', murió la noche del sábado 24 de febrero. Crédito: @raulgtzoficial, YouTube

En medio de la zozobra que ha generado la crisis de salud de Daniel Bisogno, la noche del sábado se reportó el fallecimiento de su madre, María Araceli Bisogno Tapia. La noticia conmovió a miles de personas que han seguido la carrera de ‘El Muñe’, quienes a través de redes sociales dedicaron emotivos mensajes para él y sus hermanos.

Mediante un comunicado, la familia informó que Araceli Bisogno sería cremada en una reconocida funeraria ubicada en la Ciudad de México, donde no se llevaría a cabo ningún servicio. “Agradecemos una oración en su memoria”, se lee en el escueto mensaje.

En otro comunicado compartido en redes sociales, la cuenta oficial de Azteca Uno lamentó el deceso de la madre de Daniel y Alex Bisogno, este último conductor del programa Al Extremo: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora 𝗔𝗿𝗮𝗰𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼, madre de nuestros queridos 𝗔𝗹𝗲𝗷𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 y 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼. Descanse en paz 𝗔𝗿𝗮𝗰𝗲𝗹𝗶 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 y deseamos toda la fortaleza y enorme consuelo para la familia 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗕𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼”.

La publicación acumuló decenas de mensajes de parte de usuarios de redes sociales, quienes lamentaban que Daniel no pudiera despedir a su madre: “Que triste noticia, la señora con la preocupación de su hijo enfermo, una madre, quiere a sus hijos, ya está en los brazos del DIOS, ahora, cuando le den la noticia a @DaniBisogno creo que no lo va a soportar la pérdida de una madre, no despedirla!”

Otros tuiteros elevaron oraciones a la memoria de la madre del presentador: “Dios la recibe, mucha fuerza para Alex y su papá en estos momentos tan complicados”, “Descanse en paz doña Aracely. Consuelo a su familia. Dios les bendiga”. A los mensajes de fortaleza para la familia, siguió una duda recurrente: ¿Daniel Bisogno habría sido informado?

El deceso de Araceli Bisogno se reportó la noche del 23 de febrero, un día después de que el conductor salió del coma. (Fotos: RS)

Fans de Daniel Bisogno lamentaron la muerte de su madre, Araceli Bisogno. Muchos esperan que el conductor sea informado una vez que se haya recuperado. Crédito: Captura de pantalla, X.

¿Daniel Bisogno está enterado de la muerte de su madre?

Desde que se confirmó que Daniel Bisogno fue ingresado al Hospital Ángeles hace más de 15 días, su hermano Alex y Pati Chapoy y Pedro Sola han sido las personas encargadas de informar sobre el estado de salud del conductor. Todos han coincidido en no hacer caso a especulaciones y rumores, y esperar información oficial de parte de ellos.

Hasta el momento, el tema se mantiene en total hermetismo y reporteros que hacen guardia en las inmediaciones del hospital no han reportado haber tenido un encuentro con Alex Bisogno, quien ha atendido a la prensa brevemente durante sus visitas en el nosocomio.

Sin caer en el terreno de la especulación, lo que hasta el momento se sabe es que a dos días de despertar del coma al que fue inducido debido a que su capacidad pulmonar se limitó a causa de una severa infección, Daniel Bisogno sigue bajo estricta supervisión médica, un tratamiento que incluye antibióticos y un proceso de recuperación orientado a que pueda seguir respirando por sí solo.

La tarde del domingo, Ventaneando dio detalles sobre el fallecimiento de Araceli Bisogno mediante un comunicado en su cuenta de Facebook:

“Este ha sido uno de los fines de semana más difíciles y tristes en la historia de nuestro programa, debido a la inesperada partida de Araceli Bisogno, madre de nuestro querido Daniel Bisogno, quien como hemos informado permanece hospitalizado y en vías de recuperarse de una infección pulmonar.

Es por eso que no hubiéramos querido dar esta lamentable noticia y hoy lo hacemos en espera de que la familia de Daniel, pero sobre todo él mismo, encuentre la fortaleza para superar este duro golpe”.

En una segunda parte del mensaje, se informa que “desde hace tiempo” Araceli Bisogno enfrentaba una difícil situación de salud debido a causa del Covid-19, virus que contrajo en dos ocasiones. La madre de comunicador fue ingresada a un hospital la madrugada del viernes y murió al día siguiente, a causa de una infección generalizada.