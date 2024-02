Así se ve un narcolaboratorio en funcionamiento

(Foto: Facebook/AlfonsoDurazoMontano)

Tanques de gas, centrifugadoras, bidones y mangueras sobresalen de entre las ramas de los árboles y la tierra de un paraje de “algún lugar de México”; en redes sociales circula un video de un presunto narcolaboratorio en funcionamiento.

Sin especificar el lugar exacto de donde se encontraría el presunto narcolaboratorio, la cuenta de X (antes Twitter) @mercurioec -comparte contenido de seguridad y violencia relacionada con el crimen organizado- compartió el video donde se aprecian utensilios que coinciden con las imágenes de las “fabricas de drogas” compartidas en los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Que porqué ahora tengo tanto y que nunca he trabajado, si supieran que no duermo, me la paso cocinando”, es la melodía “El Chapio” de Grupo Arriesgado y que acompaña al video del presunto narcolaboratorio.

Conviene recordar que hace un par de semanas la Secretaría de Marina (Semar) y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presumieron el desmantelamiento del narcolaboratorio más grande destruido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trató de un laboratorio para fabricar metanfetaminas y en cuyo interior se encontraron más de 45 mil kilogramos de droga y precursores químicos, lo que representó un golpe cercano a los 700 millones de dólares a las arcas del narcotráfico.

“Creemos que es del Cártel de Sinaloa (...) Pensamos que lo que hacen estas personas es que cuando se les está afectando en determinado lugar, se tienen que cambiar y se vinieron para acá (Sonora)”, declaró el titular de la Semar, Rafael Ojeda Durán.

Conviene recordar que tras la captura de Nestor Isidro Pérez Salas, en Culiacán, el Ejército Mexicano implementó varios operativos en la región que terminaron con el desmantelamiento de más de una decena de narcolaboratorios instalados en los municipios de la sierra que colinda con la capital sinaloense.

Graban narcolaboratorio en funcionamiento. Crédito: @mercurioec

Narcolaboratorios inactivos

Un análisis de la agencia Reuters a los desmantelamientos de narcolaboratorios en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador detectó que sólo el 10 por ciento estaban activos.

Según los datos recogidos por la agencia, en dicho periodo de tiempo se aseguraron mil 685 laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas, de ellos el 89 or ciento estaban inactivos; mientras que en los primeros siete meses de 2023 se contabilizaron 527 operativos para desmantelar a sólo 24 narcolaboratorios activos.

A pesar del número bajo de laboratorios activos, estos aseguramientos y los propios datos de la Sedena se contraponen con las declaraciones del Presidente respecto a que en México no se fabrica fentanilo, sino que los cárteles de la droga utilizan a México como un territorio de paso para el trasiego del opioide a Estados Unidos.

El hackeo de Guacamaya Leaks a la Sedena reveló que las Fuerzas armadas sabían que desde 2019 se fabricaba fentanilo en narcolaboratorios del país, la mayoría de ellos establecidos en las periferias de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el documento “Centros de Manufactura de Pastillas de Fentanilo”, la Sedena detectó ese año 22 centros de fabricación de drogas en Culiacán y uno más en Tijuana, Baja California, en ellos se aseguraron más de 1.5 millones de dosis del opioide.