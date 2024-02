América vs Cruz Azul: resultado del 24 de febrero, goles, resumen y próxima fecha

Con un gol decisivo de Julián Quiñones, América derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Azteca, poniendo fin a una racha invicta de siete partidos en la Liga MX.

Te puede interesar: Monterrey vs Toluca: resultado del 18 de febrero, goles, resumen y próxima fecha

Quiñones marcó el único gol del partido para el América en el minuto cuatro. El mediocampista ofensivo disparó raso al rincón derecho tras combinar con Henry Martín.

Aunque no impidió que su equipo se llevara los tres puntos, el trío del América formado por Quiñones, Martín y Jonathan Rodríguez desperdició grandes ocasiones en el partido.

Te puede interesar: Puebla vs Pachuca: resultado del 20 de febrero, goles, resumen y próxima fecha

Con estas victorias, América suma cinco partidos sin perder ante Cruz Azul (4 victorias, 1 empate y 0 derrotas).

¿LO SABÍAS?

Te puede interesar: Toluca vs Santos Laguna: resultado del 21 de febrero, goles, resumen y próxima fecha

Cruz Azul ha sumado 19 puntos (W6 D1 L2) de 27 posibles desde que Martín Anselmi asumió el 14 de enero.

América extendió su racha goleadora en la Liga MX a cinco partidos. No se han quedado en cero desde su empate del 28 de enero contra el Necaxa. Los visitantes, por su parte, no anotaron por primera vez en seis partidos de Liga MX. No se habían quedado en cero desde su empate del 20 de enero contra Juárez.

Fue la cuarta victoria por 1-0 de la temporada para el América, la mayor cantidad de la liga.

Highlights

CONSECUENCIAS:

Cruz Azul encabeza la tabla con 19 puntos, igualado a puntos con Pachuca después de nueve partidos del Clausura.

América está en cuarto lugar con 18 puntos, un punto detrás del Cruz Azul, líder de la tabla, tras nueve partidos. El América lleva cinco partidos seguidos sin perder (victorias, 3 empates, 2 derrotas, 0) en casa en la liga, una racha que comenzó contra Tigres UANL el 18 de diciembre.

EN LOS GOLEADORES:

Quiñones ha anotado 13 goles en la liga esta temporada, lo que lo convierte en el goleador del equipo, además de ser el tercer máximo anotador de la liga en general. La asistencia de Martín fue la sexta de la temporada, igualando el noveno major registro de asistencias para un jugador en la actual competición. En total, Luis Malagón ha mantenido su portería a cero en 15 ocasiones en 29 partidos en el torneo, el mejor registro entre los porteros de la Liga MX.

REPORTE DE LESIONES:

América tuvo que hacer un cambio forzado al minuto 68 con la salida de Julián Quiñones.

INFLUENCIA DEL VAR:

América ganaba 1-0 cuando Julián Quiñones, del América, vio como su disparo era anulado en el minuto 23.