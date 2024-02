Comité Olímpico Mexicano firma nueva alianza y apoyo de cara a París 2024

La atleta mexicana afirmó no haber tenido apoyo por parte de la CONADE. Foto: X/Oscar Reyes

Siguiendo con la búsqueda de apoyo y alianzas para la preparación de atletas a corto y mediano plazo, de cara a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Mexicano (COM) cerró un contrato con una marca importante de nutrición y suplementos alimenticios por lo siguientes cinco años.

Fue el pasado 12 de febrero, cuando en la explanada de la Plaza Mario Vásquez Raña, el COM dio a conocer la alianza con la marca de Herblife para que esta se convierta en patrocinador oficial de suplementos Alimenticios de Nutrición Deportiva y brinde apoyo a los atletas mexicanos en los próximos Juego Olímpicos de París, hasta la justa olímpica de Los Ángeles 1928.

La marca de suplementos alimenticios será la encargada de nutrir a los atletas mexicanos en sus procesos olímpicos. Foto: Oscar Reyes

En dicho evento y ante la presencia de la actual presidente del COM, María José Alcalá, se llevó a cabo la presentación del acuerdo del COM con la marca de suplementos alimenticios que no solo ayudara a mejorar la nutrición, sino la educación nutrimental y los sistemas de entrenamiento.

El recinto fue testigo de este nuevo acuerdo, mismo en donde María José Alcalá expreso su contento con la llegada de la marca estadounidense, así como también agradeció a la iniciativa privada que ha estado llegando al Comité Olímpico Mexicano.

(EFE/Sashenka Gutiérrez)

Se resalto la importancia de estas alianzas para poder apoyar a los atletas mexicanos y que no se tengan que estar preocupando por conseguir recursos para poder representar a México.

Este comité Olímpico no podría caminar ni estar al pie del cañón sin los presidentes de las federaciones, son responsables de todas las alianzas por el gran apoyo brindado a este Comité. No es casualidad que esta alianza se haya dado con la marca número uno de nutrición y suplementos alimenticios. Su apoyo hacia París y Los Ángeles es de mucho orgullo, están en el camino correcto.

Ceci Pérez

Por otro lado, el evento contó con la presencia Cecilia Pérez, triatleta mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020, y que comentó su entusiasmo por el nuevo acuerdo y apoyo: “Soy orgullosa integrante del Comité Olímpico Mexicano y soy desde 2022 parte de Herbalife”.

Ceci Pérez afirmó no haber recibido apoyo por parte de la CONADE. Foto: X/rk_deportes

De igual manera, se mostró feliz por la alianza y por las oportunidades que esta le traerá a los atletas mexicanos, así como también la importancia de los patrocinios, enfatizando en el nulo apoyo que ha recibido por parte de la CONADE.