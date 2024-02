Peso Pluma se baja del Festival Viña del Mar por “razones personales”

El cantante mexicano Peso Pluma se bajó EFE/Kiko Huesca

A través de su cuenta oficial, el Festival Internacional de Viña del Mar 2024 anunció que el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, no se presentará en el evento como se había programado.

“El artista cancelará toda su gira por Latinoamérica, incluyendo el Festival Viña del Mar”, se pudo leer en el comunicado.

En lugar de Peso Pluma, será la cantante María Becerra la que se presente el viernes 1 de marzo. Aunque no se dieron detalles, se informó que el motivo de esta cancelación fueron “razones personales”. Trueno (Mateo Palacios Corazzina) se sumará a la parrilla del cierre del certamen; el artista argentino se ha transformado desde el 2016 en un fenómeno musical en Latinoamérica.

Peso Pluma se bajó del festival (Instagram/@elfestivaldevina)

De acuerdo con la información, no sólo no se presentará en el festival chileno más importante, sino que también cancelará toda su gira por Latinoamérica. “Sentimos comunicarles que debido a razones personales, peso pluma no se presentará en los conciertos/festivales pautados en Viña del mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que merecen”, informó su oficina.

Antes de que cancelara, hubo mucha gente que pidió la suspensión de su presentación, ya que se le acuso de hacer apología a la violencia y narcocultura, incluso una diputada chilena solicitó que fuera excluido del festival.

A principios de enero comenzaron a surgir las críticas desde diversas esferas contra la presentación de Peso Pluma y la emisión de su presentación por televisión estatal, incluido el gobierno de Gabriel Boric, pero pese a ello la organización del evento había confirmado la actuación del cantante mexicano el 1 de marzo, destacando el compromiso con la no censura y la diversidad de expresiones musicales.

Desde el gobierno de Chile, la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, había expresado su preocupación por la difusión de la cultura narco, aunque recalcó el rechazo a la censura.

¿Voz del narco?

Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija, es conocido por sus corridos tumbados, una evolución moderna de los corridos que a menudo narran historias relacionadas con el narcotráfico.

El popular cantante de corridos tumbados causó revuelo en Chile tras aparecer el el cartel del festival más importante del país. (Julio Serrano)

El artista, de 24 años, ha sido señalado por interpretar letras que hacen referencia a figuras conocidas del narcotráfico. Tales asociaciones han llevado incluso al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a amenazarlo por presuntos vínculos con grupos rivales, lo que resultó en la cancelación de un concierto en Tijuana. No obstante, su música ha alcanzado un éxito notable, posicionándose fuertemente en las listas de Billboard y siendo uno de los artistas más escuchados en Spotify a nivel mundial.

En medio de un creciente debate en Chile sobre la influencia de la ‘narcocultura’, la preocupación giró en torno a la posible glorificación del narcotráfico y la violencia asociada, en un momento en que el país reporta un alarmante incremento en la tasa de homicidios y delitos vinculados al crimen organizado.

La polémica surge en un contexto donde Chile enfrenta un desafío creciente con respecto al crimen organizado, evidenciado por el dramático aumento de la tasa de homicidios que escaló de 4,6 a 6,7 por cada 100.000 habitantes de 2021 a 2022. La visibilidad de esta problemática se acentuó tras el hallazgo de tres cadáveres atados de manos y pies cerca de Santiago hace unas semanas, arrojando luz sobre la urgente necesidad de abordar la influencia de la narcocultura en la sociedad.

Personalidades como el sociólogo Alberto Mayol y el concejal René Lues de Viña del Mar criticaron abiertamente la decisión de incluir al cantante mexicano en la programación del Festival organizado por el municipio, enfatizando en la importancia de no romantizar la vida delictiva y sus consecuencias. Mientras tanto, Francisco Vidal, presidente de Televisión Nacional de Chile, también se mostró a favor de cancelar la actuación, reiterando la posición de que el ente estatal no debe promover contenidos que enaltecen las actividades delictivas.