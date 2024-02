Mexicano gana a extranjeros en concurso de lagartijas: “Pa’ que respeten a México”

En seis rondas, el mexicano pudo alzarse con la victoria. (TikTok @mcroberto_mx)

En un hotel de la Ciudad de Cabo San Lucas, un influencer mexicano logró demostrar la sangre guerrera de los mexicanos al ganar una competencia de flexiones a diversos participantes extranjeros.

En su cuenta de TikTok @mcroberto_mx, el influencer mexicano presumió su gran logro al derrotar a nueve competidores extranjeros en una competencia de flexiones (lagartijas) en un hotel de Cabo San Lucas.

Roberto, usando la playera de la Selección Mexicana y sobrero de charro, aparece en el video, mostrando su gran poderío de defender su título de más ‘lagartijas hechas’, esto tras conseguirlo en el mismo lugar a finales de diciembre de 2023.

Video para motivar a los mexicanos y nunca olvidar sus raíces

En seis rondas, el mexicano pudo alzarse con la victoria. (TikTok @mcroberto_mx)

La grabación de un minuto y 10 segundos muestra al competidor mexicano derrotando a uno por uno de sus rivales, quienes al parecer tenían más masa muscular que él.

Sin embargo, en el clip, y con mensajes motivacionales, Roberto mostró su gran nivel de energía y amor que tiene a México para vencer a los demás competidores y así llevarse el triunfo al menos cinco rondas.

“Mi barrio me respalda, Quetzalcoatl, el Santos y el Chapulín Colorado me dan su fuerza y valentía. Pa’ que respeten a México perros”, fueron algunos de los mensajes destacados del participante mexicano.

Al final, y tras cinco duras rondas, el mexicano logró ser el vencedor y se reproduce una canción típica mexicana en todo el hotel para festejar la victoria en el concurso de lagartijas.

“Hagas lo que hagas, hazlo con todo, campeones otra vez”, escribió mientras celebraba la victoria y dándole un abrazo fraternal al hombre que venció en la ronda final del concurso.

“Bien amigo, que no te tomen el pelo”; " Todo México sigue ganando en todo menos la selección mexicana de fútbol”; “Hasta me sentí orgulloso de ti vato no le batallas para nada”; Quetzalcoatl, el santo y el chapulín colorado jajajaja, felicidades carnal”, fueron los mensajes de decenas de usuarios en el video viral que sumó más de 4.2 millones de reproducciones.