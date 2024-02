Joven ‘cacha’ a su hermano disfrutando de las telenovelas a escondidas | VIDEO VIRAL

El chico le dio pena reconocer que es fan de la famosa telenovela. (TikTok @Yovhanarios)

En México desgraciadamente se tiene la creencia machista en que solamente mujeres son fans de las telenovelas, sin embargo, en los días recientes, se demostró que eso no es verdad.

Te puede interesar: ¡Bañaron a un inocente! Perrito se vuelve viral tras ser bañado en un lavadero | VIDEO

Al igual que abuelas, amas de casa, estudiantes, también hay hombres de todas las edades que son fans de las telenovelas mexicanas, en donde se espera que el amor triunfe al final.

Muestra de ellos es Yavhana Ríos, un tiktoker con un poco más de 200 mil seguidores, hizo viral a su hermano al exhibirlo debido a que se esconde en la casa para disfrutar de su telenovela favorita.

Te puede interesar: Tiktoker reta a mujeres a llamar a su exparejas a cambio de una pizza por el día de San Valentín | VIDEO

En el video con más de 9.2 millones de reproducciones, se ve al chico totalmente solo en el comedor de su hogar para ver su telenovela favorita ‘Porque el amor manda’ mientras come.

Se apena que lo vean viendo la novela

No se dio cuenta que su hermana lo estaba grabando. (TikTok @Yovhanarios)

“Cuando descubres porqué tu hermano quiere cenar solo”, fue el mensaje que publicó la joven en el video en donde su hermano es captado viendo la escena de la telenovela protagonizada por Blanca Soto y Fernando Colunga.

Te puede interesar: Española queda enamorada de México al probar tacos callejeros en CDMX: “Es lo más rico que he probado en mi vida”

Al ver que su hermana lo estaba grabando mientras comía y veía a gusto su novela, el chico se puso totalmente rojo de la pena, por lo que de inmediato apagó la laptop al ver que descubrieron su secreto.ñ

El material de 16 segundos y acompañado por la canción de la novela, hizo que se volviera viral en la red social de tiktok, por lo que a millones de internautas les pareció graciosa la reacción del fan de ´porque el amor manda’.

La grabación muestra al joven viendo en su tablet la novela 'Porque el amor manda' mientras comía. Crédito: TikTok Jovhana Rios

“La cara que puso cuando lo descubrieron la novela”; “soy hombre y no me da pena reconocer que me gustan las novelas”; “Chale, lo agarraron con su gusto culposo”; “Es que hasta el tiempo se toma para ponerle pausa OMG”; “Su carita de que ya descubrieron su secreto”, “La cara del chavo es inolvidable, jaja su reacción fue lo mejor”; “a mi también me gustaba Alba Montemayor, no debe porque apenarse”, fueron algunos de los comentarios de varios usuarios.