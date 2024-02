INAI se posiciona contra AMLO tras asegurar que volvería a difundir el número de la periodista del NYT: “Nadie está por encima de la ley”

INAI envía respuesta a AMLO por asegurar que él está por encima de cualquier autoridad (Jesús Avilés/Infobae México)

Un día después de que se diera a conocer que el INAI abrió una investigación de oficio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por difundir el número telefónico de la periodista del NYT y que hoy en la Mañanera el mandatario confesara que lo volvería a hacer, el órgano se posicionó en su contra, pues aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

Te puede interesar: INAI abre investigación contra AMLO tras cometer doxing a periodista del NYT en La Mañanera

A decir del presidente de México, el difundir los datos personales de la periodista Natalie Kitroeff, no era algo malo e incluso adelantó que, lejos de arrepentirse lo volvería a hacer en caso de que su integridad o la de su familia se vieran en riesgo, remarcando que “por encima de la ley está mi autoridad moral y mi dignidad”.

“Ella nos está calumniando y si está muy preocupada, entonces que cambie su número de teléfono”, dijo el presidente.

El presidente reaccionó a las críticas en su contra desde La Mañanera Crédito: Gobierno de México

Si bien la postura del originario de Macuspana, Tabasco ha generado revuelo, ahora el INAI ya le dio respuesta al presidente; le recordó que, pese a que en la actualidad funge como titular del Poder Ejecutivo, nadie estaba por encima de la ley.

Te puede interesar: ¿Qué es la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales que AMLO violó al filtrar los datos de la periodista de NYT?

A través de las redes sociales, en específico la plataforma X -antes llamada Twitter-, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, arremetió contra el mandatario recordándole que:

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una Periodista”.

Te puede interesar: ¿Qué dice la carta ‘ultimátum’ que ‘The New York Times’ envió a AMLO sobre nueva investigación que lo vincula con el narco?

En ese sentido, el comisionado le dejó en claro al presidente que todos los funcionarios públicos, entre los que se encuentra él, deben cumplir los principios y deberes de los datos personales, especialmente el relacionado con la confidencialidad.

“Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”.

INAI responde a AMLO Crédito: X @AdrianAlcala75

Hasta el momento, se desconoce si el INAI incluirá en la investigación de oficio que se abrió el jueves 22 de febrero las recientes declaraciones del tabasqueño, al tiempo que también se desconoce si la periodista quien se desempeña como jefa de la oficina de The New York Times en América Latina y el Caribe ya interpuso una demanda en contra del presidente.

“La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados”, explicó el pasado jueves 22 de febrero el INAI al revelar que se abría la investigación en contra del presidente quien afirmó que pese a la Ley de Transparencia, “está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades moral, no va a venir cualquier gente, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes”.