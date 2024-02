Chivas presenta nuevo uniforme para el torneo de eFootball 2024; fans se desilusionan: “Esperaba un refuerzo”

Hasta el momento, se desconoce si la usaran en la Liga MX. (X/CHIVAS)

Este viernes 23 de febrero, las Chivas Rayadas del Guadalajara oficializaron el uniforme para el campeonato de videojuegos e-Football 2024.

A través de todas sus redes sociales, el Rebaño Sagrado, oficializó la indumentaria que usarán los gamers rojiblancos para la competencia de esports 2024.

“Presentamos el jersey @PumaMexico que junto a @yeyian_mx y @Juega_eFootball defenderemos en cada una de nuestras competencias Unidos somos los #BitsDelRebaño”, publicó el Rebaño Sagrado.

Aunque a muchos les gusto el uniforme, otros esperaban el anuncio de la llegada de Carlos Vela. (X / @Chivas)

Fans esperaban un nuevo refuerzo

Sin embargo, los seguidores del conjunto rojiblanco se vieron desilusionados, pues a medianoche de este miércoles, el equipo publicó una serie de mensajes en código binario.

Los mensajes en código binario ilusionó a los seguidores del Rebaño Sagardo. (X / @Chivas)

Millones de fanáticos comenzaron a especular que el mensajes traducido “espérenlo a las 10 AM” trataba del anuncio de un nuevo refuerzo, e incluso hubo la ilusión de que se trataba de Carlos Vela.

Al darse cuenta de que se trataba del uniforme que lucha el conjunto de E-sports del Rebaño Sagrado, millones de usuarios comenzaron a arremeter contra la directiva.

“Tanta che espera para que sea para el equipo de videojuegos”; “Che publicidad engañosa, yo esperaba a Carlos Vela”; “Esperaba un refuerzo, che Amaury, tus mamad%&$”; “la playera está bonita, pero esperaba a Carlos Vela”, fueron algunos de los comentarios por los chivahermanos en la publicación.

Si bien, el mercado de pases cerró el pasado mes de enero, el ‘Rebaño Sagrado’ aún tiene hasta el 8 de marzo la posibilidad de fichar a cualquier futbolista que se encuentre como agente libre, situación en la que actualmente se encuentra el ex futbolista de la Real Sociedad tras haber culminado su contrato con Los Angeles Football Club (LAFC) a finales del 2023.

Después de no extender su estadía con LAFC y encontrarse sin equipo como agente libre, la ‘Hiena’ ha despertado interés en equipos tanto de México, como de otras naciones. No obstante, a sus 34 años y con más de un mes de inactividad, el ex atacante del Arsenal se mantiene disfrutando de sus “vacaciones” en compañía de su familia.