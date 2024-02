¿Quiénes son las exesposas de Daniel Bisogno y quién figura como su heredera?

El conductor de 'Ventaneando' se casó en dos ocasiones. Su hija Michaella es fruto de su segunda relación. Crédito: Captura de Pantalla, YouTube.

La salud de Daniel Bisogno se mantiene con pronóstico reservado. En las últimas horas, diversos comunicadores que han permanecido en las inmediaciones del Hospital Ángeles de Interlomas, donde este 22 de febrero el presentador cumplió 13 días internado, han reportado que continúa sin poder respirar por sí solo. De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, los médicos tomaron la decisión de inducirlo al coma en espera de que su cuerpo reaccioné al tratamiento.

“Yo me acerqué a Marianita Ochoa, que es muy amiga de la familia; ella empezó a preguntar hasta que dio con Alex, hermano de Daniel Bisogno, y él le informó que está delicado, pero que está bien. Sí, intentaron despertarlo el día de ayer, despertó y lo regresaron al coma inducido, hasta que no se le quite la infección. Es un estado grave, pero estable”, comentó Alvarado en el matutino de Imagen Televisión.

Sin embargo, en la reciente emisión de Ventaneando, Pedro Sola afirmó que el presentador pudo estar despierto por unos instantes: “La operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria. Ayer ya medio abrió los ojos, saludó, su hermano Alex, está pegado con él y hay un buen pronóstico de que poco a poco vaya recuperándose y tendrá que tomarlo con calma. Pero es una excelente noticia que recibimos ayer, con una alegría como no se pueden imaginar”.

Daniel Bisogno y Mariana Zavala

En los últimos días, además de Pati Chapoy y Verónica Castro, el comunicador ha sido visitado por su exesposa Cristina Riva Palacio, madre de la única hija de Daniel Bisogno, la pequeña Michaela. Aunque su separación se dio en un punto de declive de su relación, desde mayo de 2023, cuando Daniel Bisogno fue operado de emergencia a causa de un cuadro hepático, la dinámica entre ellos fue más cercana.

Cristina Riva Palacio fue la segunda esposa del comunicador, quien a principios de la década del 2000 se casó con la periodista Mariana Zavala, reportera del programa Tempranito. Su historia de amor comenzó en 1999. Después de un año y medio de noviazgo, la pareja se casó en 2001 y durante varios años compaginaron su vida personal con la profesional en el matutino de TV Azteca, que por ese entonces competía en rating con Hoy.

Daniel Bisogno se separó de Mariana Zavala en 2005. Años más tarde, el presentador confesó que su matrimonio se acabó porque se enamoró perdidamente de su compañera, Fran Meric. Crédito: YouTube

Irónicamente, mientras el matutino impulsó la carrera de Bisogno, en lo personal sepultó su matrimonio con Zavala. Como parte de la reestructuración constante que tuvo en programa, la actriz Fran Meric se unió al proyecto. En 2005, Daniel Bisogno confirmó su separación y muchos años más tarde, durante una íntima entrevista con Pati Chapoy, confesó que decidió separarse debido a que se enamoró de su compañera de programa:

“Cuando yo me separo de Mariana es porque yo me enamoré profundamente de Fran Meric. La sufrí, la padecí, fue la primera vez que fui a terapia en mi vida, cuando terminé con ella, aproximadamente 5 años”.

Aunque Bisogno pudo tener una relación sentimental con Meric, esta no prosperó y dejó huellas en ambos, las cuales tardaron años en sanar. Siete años después, el presentador conoció a Cristina Riva Palacio, con quien pudo tener una relación estable, alejada del ojo público.

Daniel Bisogno y Cristina Riva Palacio

De acuerdo con el presentador, se conocieron en 2012 y luego de dos años de noviazgo, se casaron en una íntima boda en Acapulco, Guerrero, a donde convocaron a familiares y amigos cercanos. Dos años después nació Michaela, la única hija del presentador.

El bajo perfil que caracterizó su matrimonio terminó cuando Riva Palacio solicitó el divorcio y solicitó la custodia de su hija. La polémica aumentó luego de que Bisogno culpó a Raquel Bigorra, en ese entonces, amiga íntima de ellos, de influir en su aún esposa, quien tuvo un cambio radical, explicó en Ventaneando.

Luego de acordar las condiciones de su separación, la pareja tomó caminos por separado y en los últimos años, volvieron a dejarse ver públicamente juntos por el bien de su hija.

Bisogno y Riva Palacio se casaron en diciembre de 2014 (Instagram: crisrpb88)

¿Quién es la heredera de Daniel Bisogno?

En 2023, durante una entrevista con Pati Chapoy, Daniel Bisogno reveló que la crisis de salud que atravesó lo llevó a poner en orden sus asuntos y definir su testamento, donde solo figura una heredera:

“Primero que nada tiene un seguro (Michaela) que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, lo mucho o poco que he logrado, es única y exclusivamente para ella, y para ayudar a mis papás en caso de que ‘eso’ fuera a suceder”, indicó el conductor.